Μαγδεμβούργο: Γνωστός στις αρχές ο 50χρονος Σαουδάραβας μακελάρης – Είχε καταδικαστεί για απειλές το 2013

Παλαιός γνώριμος της γερμανικής αστυνομίας ήταν ο Ταλέμπ Α., ο 50χρονος Σαουδάραβας που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου το βράδυ της Παρασκευής (20.12.2024).

Ο Σαουδάραβας δράστης της επίθεσης με πέντε νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις γερμανικές αρχές, καθώς είχε καταδικαστεί σε πρόστιμο έναντι 90 ημερών φυλάκισης για «διατάραξη της δημόσιας ειρήνης μέσω απειλών για εγκληματικές πράξεις».

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ (Der Spiegel, BILD), ο Ταλέμπ Α. απασχόλησε για πρώτη φορά τις αρχές τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν του επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικής αξίας 900 ευρώ για «διατάραξη της δημόσιας ειρήνης μέσω απειλών για εγκληματικές πράξεις».

Το ποσό των 10 ευρώ/ημέρα υποδηλώνει ότι ο Σαουδάραβας ζούσε τότε με προνοιακό επίδομα.

Σύμφωνα με το Spiegel, ο 50χρονος σήμερα Σαουδάραβας έφτασε στη Γερμανία το 2006 με βίζα, η οποία αφορούσε την ειδίκευσή του στην ψυχιατρική. Αίτηση ασύλου, όμως, υπέβαλε μόλις το 2016, ενδεχομένως επειδή διαφορετικά θα έπρεπε τότε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Στην ακρόασή του στο παράρτημα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων της περιοχής του, δήλωσε ότι έχει αποκηρύξει το ισλάμ και έγραψε μάλιστα βιβλίο με τον τίτλο «Δημιουργική διάψευση του ισλάμ», για την έκδοση του οποίου επιδίωξε να συγκεντρώσει χρήματα μέσω «Crowdfunding», χωρίς ωστόσο επιτυχία.

#BREAKING : INSANE footage shows the moment a car RAN OVER multiple CIVILIANS in Magdeburg, Germany! pic.twitter.com/EHsQ4BPV6v

The arrest of the attacker who drove into a Christmas market crowd in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/ZYhRROI8SP