Μαγδεμβούργο: Η Σαουδική Αραβία είχε ζητήσει την έκδοση του μακελάρη και είχε προειδοποιήσει για το πόσο επικίνδυνος είναι

Έντονη κριτική δέχεται από το βράδυ της Παρασκευής, η αστυνομία της Γερμανίας, για όλες τις αστοχίες της σχετικά με τον Σαουδάραβα γιατρό που έσπειρε τον θάνατο στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 200.

Και ενώ η αστυνομία της Γερμανίας πασχίζει να βρει ακόμα που κρυβόταν ο Σαουδάραβας γιατρός, λίγες ημέρες πριν την φονική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά, τη Δευτέρα (23.12.2024) βγήκε στο «φως» πως οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας είχαν προειδοποιήσει το Βερολίνο με επιστολή τους, για το πόσο επικίνδυνος θα μπορούσε να γίνει ο –εν τέλει- μακελάρης.

Πέρα από τα καμπανάκια που έκρουσε η Σαουδική Αραβία για τον 50χρονο άνδρα, οι αρχές της χώρας είχαν ζητήσει επίσης και την έκδοσή του από το Βερολίνο.

«Είχε υπάρξει αίτηση έκδοσης», δήλωσε πηγή τονίζοντας πως το Ριάντ (η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας) είχε επανειλημμένως προειδοποιήσει το Βερολίνο ότι ο ύποπτος, ο Ταλέμπ Τζαουάντ αλ-Αμπντουλμόχσεν, «θα μπορούσε να είναι επικίνδυνος», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους λόγους της αίτησης έκδοσης ή για το προφίλ του.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, οι σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες εδώ και έναν χρόνο είχαν προειδοποιήσει τους συναδέλφους τους της γερμανικής BND σχετικά με τον Τζαουάντ αλ-Αμπντουλμόχσεν.

Φωτογραφία Reuters – Annegret Hilse

Ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο γιατρός δεν έκρυβε το μίσος που είχε για τη Γερμανία.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα από τα tweet του, στο οποίο απειλούσε την Γερμανία ότι θα πληρώσει «τίμημα» για την μεταχείριση των σαουδαράβων προσφύγων.

Christmas terrorist Taleb AbdulMohsen closely worked with rabid Jewish racist @AmyMek and her @RAIRFoundation.@AmyMek and all RAIR affiliates needs to be investigated for their close ties to this terrorist. pic.twitter.com/flEtxpa2a2