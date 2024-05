Μαγιόρκα: Αγωνία για δεκάδες εγκλωβισμένους από την κατάρρευση κτιρίου – Από υπερβολικό βάρος η τραγωδία

Χάος επικράτησε αργά το βράδυ της Πέμπτης (23.05.2024) στη Μαγιόρκα, όταν τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στην Playa de Palma.

Άμεσα στο σημείο της τραγωδίας, στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Medusa Beach Club που κατέρρευσε στη Μαγιόρκα, έσπευσαν εκατοντάδες διασώστες οι οποίοι αντίκρυσαν ένα απίστευτο σκηνικό καταστροφής.

Από την κατάρρευση της βεράντας του διόροφου κτίσματος εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στο υπόγειο, όπου βρίσκονταν πελάτες και προσωπικό.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, το μπαλκόνι ενδεχομένως να κατέρρευσε λόγω του υπερβολικού βάρους, αλλά τόνισε ότι η ακριβής αιτία ερευνάται ακόμη.

Εκτός από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς και τραυματίες, εκφράζονται φόβοι ότι μέχρι και δέκα άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, καθώς συνεχίζονται οι απελπισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ζήτησαν από τους ντόπιους που συγκεντρώνονταν στο σημείο να παραμείνουν σιωπηλοί, ώστε τα σωστικά συνεργεία να μπορούν να ακούσουν τους ήχους των παγιδευμένων επιζώντων.

🚨#Breaking: A restaurant collapse in Playa de Palma, Mallorca has resulted in at least four deaths and 27 injuries.



Search and rescue operations are ongoing, with ten people still trapped.#Mallorca #PlayadePalma pic.twitter.com/S25EINxNQ1