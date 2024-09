Μάγχη: Ναυάγιο σκάφους με τουλάχιστον 10 νεκρούς μετανάστες

Τραγωδία στη Μάγχη. Τουλάχιστον 10 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο σκάφους το απόγευμα της Τρίτης (03.09.2024), ώρα Ελλάδας. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη.

Καθώς οι μετανάστες επιχειρούσαν να κάνουν τον διάπλου της Μάγχης για να φτάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία, το σκάφος τους διαλύθηκε.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των γαλλικών αρχών, έπειτα από το ναυάγιο του σκάφους, τουλάχιστον 10 μετανάστες πνίγηκαν στα νερά της Μάγχης, στα ανοιχτά των ακτών της Βουλώνης.

Πολλοί άλλοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά τη διάλυση του σκάφους στα ανοιχτά των ακτών της Βουλώνης στη βόρεια Γαλλία, ανέφεραν οι γαλλικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο απολογισμός είναι «προσωρινός».

Μία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις έρευνες, τουλάχιστον τρεις ανήλικοι είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

