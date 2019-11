Μακελειό με αμάχους στη Συρία – Εξερράγη παγιδευμένο αυτοκίνητο σε αγορά! video

Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε ιατρική πηγή που πρόσθεσε ότι η έκρηξη του παγιδευμένου με μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών αυτοκινήτου κατέστρεψε καταστήματα και αυτοκίνητα στην Τελ Αμπιάντ, στη βόρεια Συρία.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 14.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πόλη ελέγχεται από τις τουρκικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Twitter:

📹 | PKK/YPG targets civilians once again…

▪️At least 13 people were killed and more than 20 wounded after a bomb attack of PKK/YPG militants in #Syria's Tal Abyadpic.twitter.com/QZ0T54pBJL

— EHA News (@eha_news) November 2, 2019