Μακελειό σε πάρτι για το Halloween στην Καλιφόρνια!

Όλα έγιναν σε πάρτι που γινόταν σε εξωτερικό χώρο για το Halloween στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια! Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ένοπλος ή ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον όσων διασκέδαζαν σε αυλή σπιτιού αφήνοντας τουλάχιστον 3 νεκρούς και 9 τραυματίες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 5 από τους τραυματίες είναι πιο βαριά τραυματίες και οι άλλοι 4 με πιο ελαφρά τραύματα.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζέικ Χέφλιν δήλωσε ότι οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σπίτι “ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό χάους”.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες και παραμένει ασαφές αν αυτός που άνοιξε πυρ στο σπίτι αυτό εξακολουθεί να διαφεύγει, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Το περιστατικό με τους μαζικούς πυροβολισμούς σημειώθηκε κοντά στην Τεμπλ Άβενιου. Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι μπορεί να γινόταν πάρτι για το Χάλογουιν όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Ένας 41χρονος, ο οποίος ζει εκεί κοντά, δήλωσε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς και λιγότερο από δέκα λεπτά αργότερα σειρήνες περιπολικών της αστυνομίας.

Ορισμένοι άλλοι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έως και 20 πυροβολισμούς.

#BREAKING NOW: 3 men have been killed and 9 others hurt in a mass shooting at a home in Long Beach, CA. First News is working with our ABC affiliate, KABC, to get the latest information on the investigation. Join us on First News from 5-7 a.m. for constant updates. #LongBeach pic.twitter.com/YDbv7v6CFy

— Sarah Rudlang WDAY (@sarahrudlang) October 30, 2019