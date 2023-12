Δεκάδες είναι οι νεκροί και ακόμα περισσότεροι οι τραυματίες από το μακελειό με τους πυροβολισμούς στην Πράγα, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (21.12.2023) το απόγευμα σε Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ.

Η αστυνομία της Τσεχίας έκανε αρχικά λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, όμως περίπου 1,5 ώρα μετά, φαίνεται να ξεκαθαρίζει ο τραγικός απολογισμός του μακελειού με τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο της Πράγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί ξεπερνούν τους 15 – μεταξύ αυτών και ο δράστης – και οι τραυματίες είναι πάνω από 30 εκ των οποίων οι 9 σε σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε ο διοικητής της αστυνομίας, σε νεότερο απολογισμό του περιστατικού αυτού.

Η τσέχικη αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί και ότι η εκκένωση του πανεπιστημίου κρατάει αρκετή ώρα, επειδή πολλοί σπουδαστές αμπαρώθηκαν στις αίθουσες του κτηρίου, βάζοντας θρανία και καρέκλες πίσω από την πόρτα, για να καταφέρουν να ξεφύγουν από τον ένοπλο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες μερικών σπουδαστών στο X (πρώην Twitter), όλα έγιναν στον 4ο όροφο σε Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ της Πράγας. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο και τους γύρω δρόμους για την προστασία των πολιτών.

Ο δράστης ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στα social media, ο δράστης του μακελειού είναι ο David Kozak, ένας 24χρονος φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

The shooter from Charles University is named David Kozak, reported by local media. The man opened fire on the fourth floor of the philosophy faculty building. When dozens of police cars arrived at the scene, Kozak shot himself. #DavidKozak #CharlesUniversity #prague #shooting pic.twitter.com/DMQEdn2fFX — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Σοκ προκαλούν οι εικόνες του φερόμενου δράστη, να βρίσκεται στην οροφή του πανεπιστημίου και να σημαδεύει με το πυροβόλο όπλο του τον κόσμο που τρέχει πανικόβλητος να ξεφύγει από το σημείο.

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πυροβόλησε κατά δεκάδων ανθρώπων και μετά αυτοκτόνησε.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

BREAKING: At least 11 dead, including the gunman, in Prague university mass shooting. — The Spectator Index (@spectatorindex) December 21, 2023

Βίντεο όπου ακούγονται οι πυροβολισμοί:

Φοιτητές είχαν βγει σε περβάζι της οροφής:

Βίντεο από την εκκένωση των φοιτητών:

Σπουδαστές αμπαρώθηκαν στις αίθουσες:

Εικόνες από την αποκλεισμένη περιοχή στην Πράγα:

Το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα (ιστορικά γνωστό ως Πανεπιστήμιο της Πράγας) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Τσεχίας.

Αποτελεί, επίσης, ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη που λειτουργούν αδιάκοπα από την ημέρα που ιδρύθηκαν. Σήμερα, το πανεπιστήμιο αποτελείται από 17 σχολές, εκ των οποίων οι 14 στην στην Πράγα (οι 14) και οι υπόλοιπες στο Χράντεκ Κραλόβε και στο Πλζεν.

Με πληροφορίες και εικόνες από Reuters