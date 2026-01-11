Μακελειό στις ΗΠΑ: 24χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία έξι ανθρώπων, ανάμεσά τους ένα 7χρονο παιδί

Σοκάρει η υπόθεση που έρχεται στο φως από το Μισισίπι των ΗΠΑ με έναν 24χρονο να συλλαμβάνεται και να κατηγορείται πως τη νύχτα της Παρασκευής (09.01.2026) σκότωσε έξι ανθρώπους – ανάμεσά τους ένα 7χρονο παιδί και έναν πάστορα – σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση αυτής της αμερικανικής πολιτείας.

Ο Ντάρικα Μουρ κατηγορείται για τη δολοφονία συγγενικών του προσώπων και ενός πάστορα, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς, στο Μισισίπι των ΗΠΑ, δήλωσε χθες Σάββατο ο σερίφης της κομητείας Κλέι, Έντι Σκοτ, σε συνέντευξη Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι φρικτό», σχολίασε για το φονικό ο Σκοτ Κόλομ, εισαγγελέας του 16ου περιφερειακού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την κομητεία Κλέι (βορειοανατολικά).

Σύμφωνα με τον Κόλομ, ο Μουρ φέρεται να πυροβόλησε στο κεφάλι και να σκότωσε τον πατέρα του, τον αδερφό του και τον θείο του. Ακολούθως, έκλεψε ένα φορτηγάκι και μετέβη σε άλλη τοποθεσία όπου κατηγορείται πως αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά ένα 7χρονο κοριτσάκι (επίσης συγγενικό του πρόσωπο) προτού το σκοτώσει κι αυτό, πυροβολώντας το στο κεφάλι.

Μετά από τηλεφωνική κλήση, αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε τρίτη τοποθεσία, όπου εντόπισαν άλλους δύο νεκρούς. Αμφότεροι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Ένας εξ αυτών ήταν πάστορας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

UPDATE: Gunman opens fire at three different locations, killing at least six people in West Point, Mississippi.



24-year-old Daricka Moore has been identified as the suspect in the incident, the sheriff’s office says https://t.co/4A3tb6bywm pic.twitter.com/gxPMRMVOim — Noteworthy News (@newsnoteworthy) January 10, 2026

Ο εισαγγελέας Κόλομ είπε πως ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε παρακείμενη περιοχή, συμπληρώνοντας πως τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η υπόθεση «έχει πραγματικά συγκλονίσει την κοινότητά μας», δήλωσε ο εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου. «Προσωπικά, δεν ξέρω τι είδους κίνητρο θα μπορούσε να έχει κανείς για να σκοτώσει ένα 7χρονο παιδί», συμπλήρωσε.

Εφόσον καταδικαστεί, ο 24χρονος Μουρ αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.