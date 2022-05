Φονική επίθεση σε live streaming πραγματοποίησε ο 18χρονος λευκός Αμερικάνος στις ΗΠΑ που σκόρπισε τον θάνατο σε σούπερ μάρκετ του Μπάφαλο, ενώ μετέδωσε live το μακελειό στην πλατφόρμα Twitch.

Υπενθυμίζεται πως ο 18χρονος, Πέιτον Γκρέντον, αφού οδήγησε για αρκετά χιλιόμετρα, έφτασε σε ένα σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο των ΗΠΑ και άνοιξε πυρ κατά ανυποψίαστων πολιτών το απόγευμα του Σαββάτου. Από τη φονική επίθεση δέκα άνθρωποι δολοφονήθηκαν.

Το Twitch «κατέβασε» το σοκαριστικό βίντεο μόλις λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, ωστόσο το ίδιο βίντεο ανέβηκε αργότερα στο Twitter. Μάλιστα, αποσύρθηκε από το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης ώρες μετά το μακελειό.

Ο Γκρέντον, μόλις 18 ετών, διακρίνεται στο βίντεο να φτάνει με το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ του αυτοκινήτου.

Ο 18χρονος, που φορά κάμερα στο κράνος, φαίνεται να ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, να προτάσσει το πυροβόλο όπλο και να σκοτώνει αρχικά μια ανυποψίαστη γυναίκα.

Με τρόμο ένας άνδρας που βρίσκεται στο σημείο κοιτά τον πυροβολισμό πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά του δράστη.

Ο 18χρονος, προχωρά σα να συμμετέχει σε σκηνή ηλεκτρονικού παιχνιδιού με παρατεταμένο το όπλο και μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εκεί συνεχίζει να πυροβολεί σκοτώνοντας άλλους 8 συνανθρώπους του. Κάποιοι διακρίνονται στο βίντεο να παρακαλούν για τη ζωή τους πριν ο 18χρονος τους πυροβολήσει χωρίς έλεος.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ο δράστης να φτάνει στο σούπερ μάρκετ:

A clip from the live stream on Twitch that is claiming to have been a live stream video of the mass shooting at the Tops Market in #Buffalo, #NewYork. The video is NOT graphic, it shows the moments before the shooting begins. pic.twitter.com/KrlgYgdaFY