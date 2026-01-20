Μακρόν για Τραμπ: Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες – Παράθυρο για χρήση «εμπορικού μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ

Σφοδρή κριτική στην εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, καταγγέλλοντας «απαράδεκτους νέους δασμούς» και προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της όταν δεν γίνεται σεβαστή.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας γυαλιά ηλίου, δήλωσε σήμερα (20.01.2026) ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του θέλει να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να καταστήσει την G7, της οποίας η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο» και για «συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στο «δίκαιο του ισχυρότερου», λέγοντας πως είναι αποστομωτικό το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» του εναντίον των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μιλώντας στα αγγλικά. «Προτιμούμε την επιστήμη αντί για (τις θεωρίες συνωμοσίας) και προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ισχυρή απάντηση στις απειλές

Για «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική» απάντηση έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις απειλές δασμών που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτώντας με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Όπως τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός: «Η ασφάλεια στην Αρκτική μπορεί να επιτευχθεί μόνο μαζί. Γι’ αυτό οι προτεινόμενοι επιπλέον δασμοί είναι λάθος, ειδικά μεταξύ μακροχρόνιων συμμάχων». Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε τη συμφωνία εμπορίου που υπέγραψαν με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο, λέγοντας: «Στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις – μια συμφωνία είναι συμφωνία. Και όταν οι φίλοι δίνουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι. Η κατάδυση σε έναν επικίνδυνο κατήφορο θα βοηθήσει μόνο τους αντιπάλους που και οι δύο προσπαθούμε να κρατήσουμε εκτός του στρατηγικού μας πεδίου».

Την ίδια στιγμή, περιέγραψε τον αμερικανικό λαό ως «φίλους» της Ευρώπης, αλλά προειδοποιώντας ότι μια κλιμάκωση σε εμπορικό επίπεδο θα τροφοδοτούσε μόνο τους «αντιπάλους» που και οι δύο πλευρές θέλουν να κρατήσουν εκτός του στρατηγικού τους περιβάλλοντος.