Ο Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά αεροπόρου και στο Νταβός – «Η Μπριζίτ τον χτυπάει ξανά» γράφουν στα social media

Φορώντας γυαλιά αεροπόρου πραγματοποιεί τις συναντήσεις του και στο Νταβός ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακρόν είχε εμφανιστεί με τα ίδια γυαλιά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των στρατευμάτων στη στρατιωτική βάση στην Ιστρ, στη νότια Γαλλία. Την ώρα της ομιλίας του ο Μακρόν τα έβγαλε και τότε όλοι είδαν το κόκκινο μάτι, με τη γαλλική προεδρία να αναφέρει ότι η εμφάνισή του οφείλεται σε σπασμένο αγγείο.

«Παρακαλώ συγχωρήστε με την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου», είχε πει ο Μακρόν στην αρχή της ομιλίας του.

«Είναι, φυσικά, κάτι εντελώς ακίνδυνο». «Απλώς δείτε μια ακούσια αναφορά στο «Μάτι της Τίγρης»… Για όσους αντιλαμβάνονται την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, σε μια προφανή αναφορά στο όνομα του τραγουδιού που έγινε επιτυχία του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Survivor από την ταινία Rocky III του 1982 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Macron on his red eye:



Please excuse the rather unesthetic state of my eye. It is completely harmless.



See it simply as an unintentional reference to the ‘eye of the tiger’ at the start of this year.



For those who get the reference, it is a sign of determination. pic.twitter.com/1g1cdh98YI

Οι αναφορές στη Mπριζίτ Μακρόν

Όπως ήταν φυσικό η εμφάνισή του προκάλεσε διάφορα σχόλια με πολλά υπονοούμενα για εμπλοκή της Μπριζίτ Μακρόν.

«Κλασικός Μακρόν. Μετατρέποντας ένα κόκκινο μάτι σε αστείο και τα γυαλιά ηλίου σε στυλ. Πρέπει να παραδεχτώ ότι τον κάνει να φαίνεται παράξενα σίγουρος», έγραψε ένας χρήστης.

«Φαίνεται κουλ», έγραψε ένας άλλος κι ένας άλλος σχολίασε: «Ακόμα και ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να θολώσει την προεδρική αλαζονεία. Ο Μακρόν το μετατρέπει σε «μάτι τίγρης», είπε ένας τρίτος χρήστης.

«Ξέχασε ποιος είναι υπεύθυνος, οπότε η Μπριζίτ τον μαστίγωσε», έγραψε ένας χρήστης αφήνοντας υπονοούμενα για την Μπριζίτ Μακρόν.

«Η σύζυγός του τον χτυπάει ξανά», είπε ένας άλλος. «Ελπίζω η Μπριζίτ να του φέρεται καλά!» έγραψε ένας τρίτος χρήστης.

Τον Μάιο του 2025, ο Μακρόν είχε γίνει viral λόγω ενός βίντεο που έδειχνε τη σύζυγό του και Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να σπρώχνει το πρόσωπό του στην άκρη καθώς έφταναν στο Βιετνάμ, με κάποιους να μιλούν για χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν.

Η ομιλία του στο Νταβός

Στην αντεπίθεση μετά τις απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και την επιβολή δασμών πέρασε ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα του Νταβός προειδοποιώντας ότι «μεταβαίνουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» όπου «το διεθνές δίκαιο καταπατείται και ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι αυτός του ισχυρότερου».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του θέλει να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να καταστήσει την G7, της οποίας η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο» και για «συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στο «δίκαιο του ισχυρότερου», λέγοντας πως είναι αποστομωτικό το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» του εναντίον των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μιλώντας στα αγγλικά. «Προτιμούμε την επιστήμη αντί για (τις θεωρίες συνωμοσίας) και προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός.

Η δήλωση του Μακρόν στο Νταβός έρχεται μετά τη δημοσίευση του SMS του Μακρόν από τον Τραμπ που δείχνουν τη σύγχυση του Γάλλου ηγέτη σχετικά με τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στο sms ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι τον περιμένει στο Παρίσι με τους επτά ισχυρότερους του κόσμου G7 για να συζητήσουν για όλα τα ανοικτά μέτωπα του πλανήτη.

Απευθυνόμενος στον Τραμπ ο Μακρόν του λέει ότι «είμαστε μαζί στο θέμα της Συρίας και του Ιράν, δεν καταλαβαίνω τι πας να κάνεις με την Γροιλανδία. Έλα να συναντηθούμε να χτίσουμε ξανά την σχέση μας». Και εμφανίστηκε διατεθειμένος να συγκληθεί η G7 μετά το Νταβός την Πέμπτη.