Μακρόν: «Οι αβάστακτες εικόνες αποστεωμένων ομήρων υπενθυμίζουν την απεριόριστη απανθρωπιά της Χαμάς»

Εξοργισμένος είναι ο Εμάνουελ Μακρόν με τα βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς, με Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, όπου εμφανίζονται αποσκελετωμένοι και εξαντλημένοι.

Ειδικότερα, ο Μακρόν κατήγγειλε την Χαμάς, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστική σκληρότητα» και «απεριόριστη απανθρωπιά» της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στους Ισραηλινούς ομήρους.

«Μια επαίσχυντη σκληρότητα, μια απεριόριστη απανθρωπιά: αυτό ενσαρκώνει η Χαμάς. Οι αβάστακτες εικόνες (…) που δείχνουν Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, το υπενθυμίζουν με φρίκη», γράφει ο Γάλλος πρόεδρος, που υπογραμμίζει ότι «η απόλυτη προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη είναι η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Palestinian resistance group Hamas shares video of malnourished Israeli hostage in tunnel, accusing Israel of starving its own captives pic.twitter.com/1J5IbfM5SS — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 1, 2025

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους λέει πως σκέφτεται «με συγκίνηση τον Αβιατάρ Νταβίντ, τον Ρομ Μπρασλάβσκι, όλους τους ομήρους που κρατούνται ακόμη, όπως και τις οικογένειές τους και τους οικείους του που έχουν βυθιστεί στην κόλαση πάνω από 660 ημέρες».

May God cradle his shattered family in Israel with strength and mercy. This isn’t just heartbreaking; it is a crime against everything decent left in this world. A hostage in Gaza, tortured and starved by Palestinian Islamic Jihad terrorists, was filmed in agony. If you can watch… pic.twitter.com/ZjqAImC2vS — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) July 31, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να συνεχίζει «να ενεργεί χωρίς ανάπαυλα» για να «επιτύχει αυτήν την άνευ όρων απελευθέρωση, προκειμένου να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση μια κατάπαυση του πυρός και προκειμένου να επιτρέψει τη μαζική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, που παραμένει αποκλεισμένη έξω από τη Γάζα».

Εν αναμονή, το Παρίσι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, που ξεκίνησαν την Παρασκευή (01.08.2025), με τη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνολικά σαράντα τόνοι αγαθών αναμένεται να σταλούν από αέρος από τη Γαλλία στον παλαιστινιακό θύλακα, που απειλείται από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, υπενθυμίζει επίσης την αναγκαιότητα μιας «πολιτικής λύσης για την επόμενη ημέρα. Αυτή η λύση, είναι εκείνη των δύο Κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο ειρηνικά».

Όμως, προσπαθεί να εξαλείψει οποιαδήποτε «ασάφεια»: «υπό αυτήν την πολιτική προοπτική…, αξιώνουμε την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, τον πλήρη αποκλεισμό της από κάθε μορφή διακυβέρνησης και την αναγνώριση του Ισραήλ από το κράτος της Παλαιστίνης».