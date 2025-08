Χαμάς: Αποστεωμένος Ισραηλινός όμηρος σκάβει τον τάφο του σε τούνελ όπου κρατείται – «Δεν έχω φάει εδώ και μέρες»

Φρίκη προκαλεί το νέο βίντεο που έδωσε σήμερα (03.08.2025) στη δημοσιότητα η Χαμάς με τον 24χρονο Ισραηλινό όμηρο, Εβιατάρ Ντέιβιντ ο οποίος αποστεωμένος και εξουθενωμένος, φέρεται να σκάβει τον δικό του τάφο σε υπόγεια σήραγγα όπου κρατείται.

«Αυτό που κάνω τώρα είναι ότι σκάβω τον τάφο μου», λέει ο Ντέιβιντ στα εβραϊκά, κοιτάζοντας την κάμερα ενώ τον «λούζει» ένα δυνατό φως που δείχνει τις συνθήκες κράτησής του στα τούνελ της Χαμάς. Είναι το δεύτερο βίντεο με τον συγκεκριμένο όμηρο, που δίνει στη δημοσιότητα η Χαμάς- το πρώτο μέρος, είχε δοθεί την περασμένη Παρασκευή (01.08.2025)

Ο νεαρός είναι τόσο αδύναμος που οι λέξεις βγαίνουν από το στόμα του μετά βίας – μιλά αργά και ξεψυχισμένα – ενώ στα χέρια του κρατά ένα φτυάρι με το οποίο σκάβει στο χώμα όπου πατάει.

«Κάθε μέρα το σώμα μου γίνεται όλο και πιο αδύναμο. Οδεύω προς τον τάφο μου. Εκεί είναι ο τάφος όπου θα ταφώ. Ο χρόνος τελειώνει για να απελευθερωθώ και να μπορέσω να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου με την οικογένειά μου».

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s