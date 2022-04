Η Γαλλία θα «ενισχύσει» την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία καθώς και την ανθρωπιστική της βοήθεια σε αυτή τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία, έπειτα από μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μακρόν για τις «μεγάλης κλίμακας αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού που συμβάλλουν στην ουκρανική αντίσταση», ο Γάλλος πρόεδρος «σημείωσε ότι αυτή η υποστήριξη θα συνεχίσει να ενισχύεται, όπως και η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Γαλλία», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron. Discussed defense cooperation, interaction on 🇺🇦’s path to 🇪🇺 membership. Grateful for 🇫🇷 humanitarian aid, readiness to treat 🇺🇦 defenders, decision to continue the work of 🇫🇷 mission to assist in the investigation of RF’s crimes.