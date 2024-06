Μακρόν: Τα προγράμματα των «δύο άκρων» οδηγούν «σε εμφύλιο πόλεμο» – Επικίνδυνες ατζέντες για την οικονομία «βλέπει» ο Economist

Σε μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Ifop που δημοσιεύεται σήμερα (24/6/24), λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) συγκεντρώνει το 36% των ψήφων, η συμμαχία κομμάτων της αριστεράς, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο λαμβάνει 29,5% και η κεντρώα συμμαχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην τρίτη θέση, αποσπώντας το 20,5% των ψήφων.

Σε μια συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα (24/6/24) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι τα προγράμματα των «δύο άκρων» οδηγούν «σε εμφύλιο πόλεμο», με τον Γάλλο πρόεδρο να κατηγορεί το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση και το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία «και όσους τους ακολουθούν».

Χθες ο Μακρόν δεσμεύτηκε «να δράσει μέχρι τον Μάιο του 2027», όποτε και λήγει η θητεία του, ακόμη κι αν το πολιτικό του στρατόπεδο βρεθεί σε ευάλωτη θέση από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Ο Economist πάντως, παρατηρεί ότι είναι «επικίνδυνες για την οικονομία» οι ατζέντες και των δύο παρατάξεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η αναφορά του Όλιβιέ Μπλανσάρ, πρώην οικονομολόγου του MIT, που εκτιμά ότι η φορολογία και η σπατάλη της Ακροαριστεράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή, ενώ παρομοιάζει με «χριστουγεννιάτικο δέντρο, χωρίς λογική ή συνοχή» το πρόγραμμα της ακροδεξιάς.

France has high levels of public debt and a large deficit. As a result its public finances are more vulnerable than in the past to any divergence from centrist policies or political gridlock https://t.co/KNXhZdGPNe 👇