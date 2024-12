Μαλδίβες: Καρέ καρέ η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει influencer

Η influencer Lilian Tagliari, έζησε την εμπειρία της ζωής της όταν τη δάγκωσε καρχαρίας ενώ έκανε κατάδυση στις Μαλδίβες.

Η Tagliari, κολυμπούσε ανάμεσα σε ένα κοπάδι με τουλάχιστον 50 καρχαρίες στις Μαλδίβες, στις αρχές του περασμένου μήνα, όταν ένας ξαφνικά τη δάγκωσε το δεξί της πόδι.

Το βίντεο, που προβλήθηκε περισσότερες από 18 εκατομμύρια φορές, δείχνει τη Lilian να ουρλιάζει από τον πόνο κάτω από το νερό.

Φαίνεται να βγαίνει αίμα από το πόδι της, με τα σημάδια από τα δόντια να είναι ευδιάκριτα στη γάμπα και την κνήμη της.

Η Lilian ανέφερε αργότερα σε δηλώσεις της, ότι μάλλον ο καρχαρίας την πέρασε για ψάρι λόγω της «κακής όρασής τους».

«Θα έλεγα ότι [υπήρχαν] πιθανώς περίπου 50 καρχαρίες, και κολυμπάω στο ίδιο σημείο εδώ και πολλά χρόνια.

Τα σκάφη ρίχνουν ψάρια εκεί και επειδή οι καρχαρίες έχουν πολύ κακή όραση, αυτός ο ένας νόμιζε ότι το πόδι μου ήταν κομμάτι ψάρι.

