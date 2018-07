Μαλία Ομπάμα: Καυτό φιλί στη μέση του δρόμου! Full in love με τον γόη σύντροφό της

Μαλία Ομπάμα και Rory Farquharson βρέθηκαν στο Παρίσι το Σαββατοκύριακο και δεν θα μπορούσαν παρά να ζήσουν τον έρωτά τους στην πόλη του φωτός.

Η 19χρονη κόρη του πρώην Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα πήγε με τον σύντροφό της στη συναυλία της Beyonce όπου βρίσκονταν και η μητέρα με την αδερφή της. Ήταν μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που η Beyonce τραγούδησε στο Stade de Paris.

Malia Obama Goes to Beyonce Concert in Paris With Boyfriend Rory Farquharson https://t.co/uunOeBvb48 pic.twitter.com/vzDoGmvdFv — BCNN1 (@bcnn1) July 17, 2018

Malia Obama & boyfriend Rory Farquharson share a kiss as they stroll streets of Paris (Photos) https://t.co/CMlePqUodk pic.twitter.com/TImAMK7kcX — Bishop Ikedi #WorldCup (@BishopIkedi1) July 16, 2018

Full in love η Μαλία Ομπάμα

Η Μαλία δεν φαίνεται να αλλάζει τις στιλιστικές της επιλογές και απαθανατίστηκε με κοντό φόρεμα και μπότες στην αγκαλιά του Rory. Δε δίστασαν μάλιστα να φιληθούν στη μέση του δρόμου, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα στην πόλη του φωτός.

Εξίσου τέλεια φάνηκε να περνά στη συναυλία της Beyonce και η μητέρα της Μισέλ Ομπάμα που τράβηξε πάνω της τα βλέματα με το καυτό σορτσάκι της. Τραγουδούσε και χόρευε στον ρυθμό έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της διάσημης τραγουδίστριας.

EXCLUSIVE PHOTOS – Before sunset: Malia Obama shares a kiss with Rory Farquharson as she strolls streets of Paris https://t.co/rSUdZb0jgj pic.twitter.com/CNcU3xqoU6 — Daily Mail US (@DailyMail) July 16, 2018

Ενώ οι τρεις γυναίκες της ζωής του βρίσκονταν στο Παρίσι, ο Μπαράκ Ομπάμα βρισκόταν στην Κένυα για τα εγκαίνια ενός κέντρου νεότητας στο χωριό όπου ζει η οικογένειά του.

Πηγή: Dailymail