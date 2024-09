Μανιτάρι καπνού και σεισμό προκάλεσε η μεγάλη επίθεση ουκρανικών drones στη Ρωσία

Μια μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία προκάλεσε μια έκρηξη που έμοιαζε με το μανιτάρι που προκαλείται από πυρηνική επίθεση αλλά και σεισμό 2,5 ρίχτερ.

Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή από τους Ουκρανούς προκειμένου να καταστρέψουν ένα μεγάλο χώρο αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών στην περιοχή Τβερ στη Ρωσία που ανάγκασε τους Ρώσους να εκκενώσουν μια ολόκληρη πόλη.

Βίντεο και φωτογραφίες στα social media δείχνουν μια τεράστια μπάλα φωτιάς να εκτοξεύεται ψηλά στον νυχτερινό ουρανό και άπειρες εκρήξεις περίπου 380 χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας.

Το μέγεθος της κύριας έκρηξης που φαίνεται σε βίντεο ήταν παρόμοιο σε ισχύ με 200-240 τόνους εκρηκτικών.

«Η αποθήκη περιείχε πυραύλους για τα τακτικά πυραυλικά συστήματα Iskander, τα τακτικά πυραυλικά συστήματα Tochka-U, κατευθυνόμενες βόμβες και οβίδες του πυροβολικού», σύμφωνα με τους Ουκρανούς.

