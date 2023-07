Το επάνω τμήμα ενός γερανού έπιασε φωτιά και κατέρρευσε σήμερα στο Μανχάταν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθεί μποτιλιάρισμα στην περιοχή, εν ώρα αιχμής.

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο που ο γερανός διαλυόταν «στα εξ ων συνετέθη», αποκλείοντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μέχρι και τη σήραγγα Λίνκολν που οδηγεί από το Μανχάταν στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο γερανός κατέρρευσε γύρω στις 7.30 τοπική ώρα στη διασταύρωση της 10ης με την 11η λεωφόρο και της Δυτικής 41ης και 42ης Οδού, κοντά στο οικοδομικό συγκρότημα Χάντσον Γιαρντς, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Σε βίντεο που καταγράφηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο γερανός να έχει πάρει φωτιά και να καταρρέει, με τους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή να απομακρύνονται τρέχοντας:

Crane has collapsed in Hells Kitchen, New York.pic.twitter.com/OXvMT71Unr