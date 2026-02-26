Μαρίν Λε Πεν: Δεν θα είμαι υποψήφια πρόεδρος της Γαλλίας με βραχιολάκι – «Φαντασίωση» ότι θα με διαδεχθεί η Μαριόν Μαρεσάλ

Η Μαρίν Λε Πεν, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας το 2027 εάν δικαστική απόφαση την υποχρεώσει να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ακόμη και αν αρθεί η απαγόρευση του εκλέγεσθαι που της έχει επιβληθεί, ενώ απέρριψε και τα σενάρια διαδοχής της από την ανιψιά της Μαριόν Μαρεσάλ.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εισήγηση των εισαγγελέων να διατηρηθεί σε ισχύ η πενταετής στέρηση εκλογιμότητας που της έχει επιβληθεί, η Λε Πεν εμφανίστηκε απαισιόδοξη για τις πιθανότητές της να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, οι οποίες θα αναδείξουν τον διάδοχο του απερχόμενου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ζητήσει να επιβληθεί στη Λε Πεν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών – εκ των οποίων τα τρία με αναστολή- και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Στη Γαλλία, ποινές αυτού του ύψους συχνά μετατρέπονται, γεγονός που σημαίνει ότι η Λε Πεν θα μπορούσε να εκτίσει μερικούς μήνες έως έναν χρόνο σε κατ’ οίκον περιορισμό, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα κατέβει στην προεκλογική μάχη. «Δεν μπορείς να κάνεις προεκλογική καμπάνια με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, η Μαρίν Λε Πεν «Μπορείς να απευθυνθείς στους ψηφοφόρους σου χωρίς να βγαίνεις τα βράδια για συγκεντρώσεις; Θα ήταν ένας ακόμη τρόπος να εμποδιστεί η υποψηφιότητά μου». Παράλληλα τόνισε: «Δεν έχω παραιτηθεί, είμαι όμως ρεαλίστρια. Ξέρω ότι η απόφαση δεν εξαρτάται από εμένα».

Η Λε Πεν καταδικάστηκε πέρυσι για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του κόμματός της, της «Εθνικής Συσπείρωσης». Η απόφαση επί της έφεσής της αναμένεται στις 7 Ιουλίου.

Στο προσκήνιο ο Ζορντάν Μπαρντελά

Η Λεπέν έχει δηλώσει ότι εάν τελικά δεν μπορέσει να είναι προεδρική υποψήφια για τέταρτη φορά, θα παραχωρήσει τη θέση της στον 29χρονο πρόεδρο του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος επίσης καταγράφει υψηλά ποσοστά αποδοχής.

Όπως σημείωσε η Λε Πεν, τόσο η ίδια όσο και ο Μπαρντελά θα αρχίσουν την προετοιμασία τους μετά τις δημοτικές εκλογές του επόμενου μήνα. Ακόμη κι αν δεν είναι υποψήφια, διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει ενεργή, χωρίς όμως να επισκιάζει τον νεαρό πολιτικό.

«Με τη Μαριόν δεν έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες»

Ερωτηθείσα η Μαρίν Λε Πεν για την ανιψιά της και ευρωβουλευτή Μαριόν Μαρεσάλ και το ενδεχόμενο να τη διαδεχθεί, διατηρώντας τη «δυναστεία» των Λε Πεν, η Μαρίν Λε Πεν απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο, κάνοντας λόγο για «φαντασίωση».

Όπως υποστήριξε, «η οικογένεια δεν έχει καμία σχέση με αυτό», επιχειρώντας να αποσυνδέσει την πολιτική διαδοχή από τους οικογενειακούς δεσμούς που επί δεκαετίες συνοδεύουν το όνομα Λεπέν.

«Με τη Μαριόν έχουμε ευαισθησίες που δεν είναι ίδιες. Οι δικές μου και του Τζορντάν είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες», σημείωσε χαρακτηριστικά.