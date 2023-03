Στον Μεξικανό χημικό Μάριο Μολίνα (Mario Molina) αφιερώνει σήμερα (19.03.2023) η Google το doodle της, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννησή του.

Ο χημικός Μάριο Μολίνα (Mario Molina) συνέβαλε στην ανακάλυψη ότι οι φθοροχλωράνθρακες (CFC) μπορούν να καταστρέψουν το στρώμα του όζοντος της Γης, καθώς και στην ανακάλυψη της ύπαρξης της τρύπας του όζοντος στην Ανταρκτική. Για το έργο του τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1995 και υπήρξε ο πρώτος γεννημένος στο Μεξικό επιστήμονας που πήρε Βραβείο Νόμπελ Χημείας. Και η Google τον τιμά με το σημερινό της doodle.

Ο Μάριο Μολίνα γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού. Πατέρας του ήταν ο διακεκριμένος νομικός Ρομπέρτο Μολίνα-Πασκουέλ (1908-1977), που διετέλεσε κατά καιρούς πρέσβης του Μεξικού στην Αιθιοπία, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες, και μητέρα του η Λεονόρ Ενρίκες. Ως παιδί, ο Μάριο μετέτρεψε ένα μπάνιο του σπιτιού στο δικό του μικρό εργαστήριο, όπου χρησιμοποιούσε παιδικά σετ χημείας και μικροσκόπια. Είχε ως πρότυπο τη θεία του, Εστέρ Μολίνα, η οποία ήταν χημικός και τον βοηθούσε στα πειράματά του.

