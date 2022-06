Μεγάλη είναι η ανησυχία για ξέσπασμα χολέρας στην κατεχόμενη Μαριούπολη, λόγω της συσσώρευσης πτωμάτων και σκουπιδιών στην πόλη, λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, που επικαλείται πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, οι Ρώσοι αξιωματούχοι στην κατεχόμενη Μαριούπολη έκλεισαν το νότιο λιμάνι για καραντίνα λόγω πιθανής επιδημίας χολέρας, σύμφωνα με ανακοινώσεις από τις ουκρανικές Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρο Αντριουστσένκο, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι η πόλη προετοιμάζεται για μια επιδημία καθώς συσσωρεύονται νεκρά σώματα και σκουπίδια στην πόλη.

«Η λέξη «χολέρα» ακούγεται όλο και περισσότερο στην πόλη μεταξύ των τοπικών αξιωματούχων και των προϊσταμένων τους. Από όσο μπορούμε να δούμε η επιδημία λίγο πολύ έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο Αντριουστσένκο, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μαριούπολη από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είχαν γίνει μεμονωμένες περιπτώσεις εμφάνισης χολέρας στη Μαριούπολη, όπου το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής της πόλης έχει καταστραφεί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

⚡️ Health Ministry: Risk of cholera in Mariupol.



Mass burials, poor access to clean water lead to a critical situation in Russian-occupied Mariupol, said Deputy Health Minister Ihor Kuzin. The ministry began monitoring suspected cases of cholera in the region on June 1.