Στη Μαριούπολη, και συγκεκριμένα στην περιοχή του συγκροτήματος χαλυβουργίας Azovstal, κατά την διάρκεια της νύχτας, καταστράφηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς το χειρουργείο του νοσοκομείου εκστρατείας που βρίσκεται εντός της περιμέτρου του συγκροτήματος, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinfrom, επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση του τάγματος ‘Αζόφ’ που αναρτήθηκε στο Telegram.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιούνταν βομβαρδισμοί στην περιοχή, με βόμβες πολλών τόνων που είναι σε θέση να διαπεράσουν κάθε είδους εγκαταστάσεις προστασίας από μπετόν, ενώ στη συνέχεια επακολούθησαν πυρά από πολεμικά πλοία.

Από την επίθεση ένα τμήμα των εγκαταστάσεων κατέρρευσε, συμπεριλαμβανομένου του χειρουργείου, γεγονός που καθιστά αδύνατη την παροχή ιατρικής βοήθειας στου μαχητές ακόμη και στις συνθήκες στις οποίες ήσαν πριν τον βομβαρδισμό.

The Russians bombed the AzovStal plant all night. Part of the military hospital collapsed. The video shows that the wounded in the hospital were buried in rubble.

ps I just can't stand it anymore.

I don't understand why we have UN, ICRC etc who can do nothing to help people pic.twitter.com/oSjQU8xZQS