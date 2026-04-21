Μαρκ Γουόρνερ: Πέθανε η κόρη του γερουσιαστή μετά από μάχη με τον νεανικό διαβήτη: «Είμαστε συντετριμμένοι»

Η κόρη του Μάντισον ήταν 36 ετών
Ο Γερουσιαστής Μάρκ Γουόρνερ / Bill Clark/CQ Roll Call/Sipa USA / Reuters

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, γνωστοποίησε τον θάνατο της κόρης του, Μάντισον, σε ηλικία 36 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον νεανικό διαβήτη και άλλα προβλήματα υγείας.

«Είμαστε συντετριμμένοι με την απώλεια της αγαπημένης μας κόρης, Μάντισον», ανέφερε σε δήλωσή του στα social media, τονίζοντας ότι πάλευε επί δεκαετίες με τη νόσο. «Γέμιζε τη ζωή μας με αγάπη και γέλιο και η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό». 

Ο διαβήτης, μια πάθηση που σχετίζεται με την έλλειψη ινσουλίνης – μιας ζωτικής ορμόνης για τον οργανισμό – επηρεάζει περίπου 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας του διαβήτη, ο οποίος συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια, λοιμώξεις, διαβητική κετοξέωση και σοβαρή υπογλυκαιμία.

