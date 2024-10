Μαρκ Ρούτε: Ο νέος Γενικός Γραμματέας του NATO επισκέφτηκε την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι

Ο νέος Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε επισκέφτηκε σήμερα Πέμπτη (03.10.2024) την Ουκρανία δύο μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σε μια χρονική συγκυρία που οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις πιέζονται από την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στο Ντονέτσκ.

Ο Μαρκ Ρούτε δεν έχασε χρόνο και αποφάσισε ότι το πρώτο του ταξίδι θα είναι στο Κίεβο, μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό αφού στέλνει «μήνυμα» στη Ρωσία ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεσμεύεται να συνεχίσει την βοήθεια προς την Ουκρανία, κάτι που ο Μαρκ Ρούτε είχε επισημάνει στην ομιλία του όταν έγινε ο νέος επικεφαλής του NATO.

Ο ίδιος συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να διαβεβαιώσει την Ουκρανία για την υποστήριξη της Συμμαχίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και ο ουκρανός πρόεδρος εμφανίσθηκαν ενώπιον των μέσων ενημέρωσης στο Κίεβο, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Mark Rutte’s first visit as NATO Secretary General @SecGenNATO is to Ukraine, and this is truly significant. It immediately and clearly outlines the priorities, highlighting where the shared values of the entire Euro-Atlantic region are being defended right now. It also… pic.twitter.com/cknjtn7SsY