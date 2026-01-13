Μαρόκο: Μεθυσμένη γυναίκα προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου – Έβρισε και προσπάθησε να χτυπήσει επιβάτη

Τεράστια αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Ryanair από Μαρακές προς Βαρκελώνη, όταν μία μεθυσμένη γυναίκα βγήκε εκτός ελέγχου και δημιούργησε σοβαρό επεισόδιο κατά την απογείωση του αεροπλάνου από το Μαρόκο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει επιβάτης της πτήσης από το Μαρόκο στο instagram, ο κυβερνήτης, αδυνατώντας να ελέγξει την κατάσταση και εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών εξαιτίας της μεθυσμένης γυναίκας, αποφάσισε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, στο Φεζ.

Η γυναίκα μάλιστα άρχισε να βρίζει επιβάτες ενώ προσπάθησε και να χαστουκίσει έναν που της έλεγε να βγει έξω.

Η επιβάτιδα συνελήφθη από τις τοπικές αρχές, ενώ η αεροπορική εταιρεία δέχθηκε κριτική για την αδυναμία της να εντοπίσει έγκαιρα την επικίνδυνη κατάσταση.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι συνέβη σε χώρα όπου το αλκοόλ είναι απαγορευμένο, και θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια και τους ελέγχους επιβίβασης.

Με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, η πτήση κατάφερε τελικά να απογειωθεί με κατεύθυνση τη Βαρκελώνη, ενώ οι επιβάτες περιγράφουν σκηνές πανικού και έντονης αναστάτωσης μέσα στο αεροσκάφος.