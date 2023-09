Τραγική είναι η κατάσταση στο Μαρόκο μετά το φονικό σεισμό με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου για να τον εντοπισμό επιζώντων.

Στα ισοπεδωμένα από τον σεισμό χωριά του Μαρόκου οι διασώστες αναζητούν τυχόν επιζώντες στα συντρίμμια, δίνοντας μια μάχη με τον χρόνο, καθώς οι νεκροί από την φονικότερη δόνηση των τελευταίων 60 ετών πλησιάζουν τους 2.700 και όσο περνούν οι ώρες αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής.

Ομάδες διασωστών από την Ισπανία, τη Βρετανία και το Κατάρ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τις τοπικές υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να βρουν και να ανασύρουν ανθρώπους που θάφτηκαν στα χαλάσματα όταν σημειώθηκε ο σεισμός των 6,8 βαθμών στην οροσειρά του Άνω Άτλαντα, σε απόσταση 72 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Μαρακές.

Πολλοί από τους επιζώντες πέρασαν μια τρίτη νύχτα στο ύπαιθρο, αφού τα σπίτια τους καταστράφηκαν ή δεν είναι πλέον ασφαλή. Η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ότι οι νεκροί είναι 2.681 και οι τραυματίες 2.501.

Πλάνα από το απομονωμένο χωριό Ίμι Ν’Τάλα, που τράβηξε ο Ισπανός διασώστης Αντόνιο Νογάλες, της ομάδας διάσωσης «Ενωμένοι Πυροσβέστες Χωρίς Σύνορα», δείχνουν άνδρες και σκύλους σκαρφαλωμένους σε απότομους λοφίσκους, καλυμμένους με συντρίμμια.

This video just sent to me by the @WCKitchen team in Morocco.. WCK will always be getting meals to people after disaster in whatever way needed.. cars, food truck, boats, helicopter… and at the same time as bringing meals we can also help with necessary evacuations for people… pic.twitter.com/t7TDY0by9Z