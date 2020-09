Το θέμα της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση. Αφορμή ένα νέο βιβλίο και μια σειρά από… tweets του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Ο οποίος μάλλον “έδωσε” τον ίδιο του τον εαυτό!

Έπαθε ή όχι εγκεφαλικό ο Ντόναλντ Τραμπ; Είχε δοθεί εντολή στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς να είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα; Ιδού η απορία…

Ένα νέο βιβλίο με τίτλο “Ντόναλντ Τραμπ εναντίον ΗΠΑ», από τον Μάικλ Σμιντ, δημοσιογράφο των New York Times, αναφέρει ότι όταν τον περασμένο Νοέμβριο ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε το νοσοκομείο Walter Reed, στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου (σ.σ. εκεί όπου βρίσκεται το γραφείο του προέδρου) «κυκλοφορούσε» η φήμη ότι ο Μάικ Πενς ήταν σε ετοιμότητα για να αναλάβει προεδρικές εξουσίες σε περίπτωση που ήταν αναγκαίο να χειρουργηθεί ο Τραμπ.

Που μπαίνει η συζήτηση για το εγκεφαλικό; Ο ίδιος ο Τραμπ έβαλε αυτή τη διάσταση. Ξεκίνησε με ένα tweet, στο οποίο έγραψε: «Δεν σταματά ποτέ! Τώρα, προσπαθούν να πουν ότι ο αγαπημένος σας πρόεδρος, εγώ, πήρε στο ιατρικό κέντρο Walter Reed, έχοντας υποστεί σειρά μίνι εγκεφαλικών. Αυτό δεν έγινε ποτέ σε αυτόν (σ.σ. με κεφαλαία στο tweet για έμφαση) τον υποψήφιο – FAKE NEWS. Μάλλον αναφέρονται σε άλλον υποψήφιο από άλλο κόμμα».

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate – FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

Και λίγες ώρες μετά, (αφού έκανε την επίσκεψη στην Κενόσα όπου πριν μέρες λευκός αστυνομικός πυροβόλησε πισώπλατα τον Τζέικομπ Μπλέικ) tweet-αρε ξανά για να «απαντήσει» στο CNN, θέμα του οποίου έκανε share: «Ο Μάικ Πενς δεν τέθηκε ποτέ σε ετοιμότητα και δεν υπήρξαν μικρά εγκεφαλικά. Αυτή είναι μια ψεύτικη είδηση από το CNN, μια ψεύτικη ιστορία. Η αιτία για την επίσκεψη στο Walter Reed, μαζί με δημοσιογράφους, ήταν για να ολοκληρώσω τα ετήσια τεστ μου. Σύντομη επίσκεψη, μετά επέστρεψα στον Λευκό Οίκο (μαζί με τους δημοσιογράφους)».

Mike Pence was never put on standby, & there were no mini-strokes. This is just more Fake News by @CNN, a phony story. The reason for the visit to Walter Reed, together with the full press pool, was to complete my yearly physical. Short visit, then returned (with press) to W.H… https://t.co/GUVdbJRvqD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

Το ότι ό Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστεί, τον περασμένο Νοέμβριο όταν βρέθηκε στο Walter Reed, εγκεφαλικό διέψευσε και ο γιατρός του Αμερικανού προέδρου. “Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν υπέστη, αλλά ούτε και εξετάστηκε για εγκεφαλικό ή ελαφρύ εγκεφαλικό ή κάποια οξεία καρδιαγγειακή έκτακτη ανάγκη, όπως λανθασμένα έχει αναφερθεί από τα ΜΜΕ” ανάφερε ο Δρ Σον Κόνλι σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

“Δε θυμάμαι να έχω ενημερωθεί για να είμαι σε ετοιμότητα” δήλωσε και ο Μάικ Πενς από την πλευρά του σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News. “Είχα ενημερωθεί ότι ο πρόεδρος είχε ένα ιατρικό ραντεβού” πρόσθεσε.

Ποιος μίλησε εγκεφαλικό;

Μπορεί να… καρφώθηκε από μόνος του ο Ντόναλντ Τραμπ; Κανείς δεν ξέρει. Αν και ο πρόεδρος των διέψευσε ότι έπαθε εγκεφαλικό, αν και ο ίδιος ο γιατρός του έβγαλε δήλωση, μέσω Λευκού Οίκου, κανείς δεν… μίλησε για εγκεφαλικό!

Μετά τα tweets του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο συγγραφέας του βιβλίου Μάικλ Σμιντ έγραψε στο twitter μόνο ένα πράγμα: «Το βιβλίο δεν λέει τίποτα για μικρά εγκεφαλικά».

Book says nothing about mini-strokes. https://t.co/XGfJEMsORu — Michael S. Schmidt (@nytmike) September 1, 2020

Με πληροφορίες από Politico