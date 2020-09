Η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου στις ΗΠΑ με την μια εκτέλεση υπόπτου να διαδέχεται την άλλη. Οι νόμοι της άγριας δύσης εξακολουθούν να ισχύουν στην χώρα αυτή με τους σερίφηδες όμως να εκτελούν όχι όποιον θεωρούν ύποπτο αλλά όποιον έχει άλλο χρώμα…

Το νέο περιστατικό έγινε στο Λος Άντζελες. Το θύμα, που ονομαζόταν Ντίζον Κίζι και ήταν 29 ετών, κυκλοφορούσε με ποδήλατο τη Δευτέρα το απόγευμα σε συνοικία του νότιου Λος Άντζελες όταν άνδρες του σερίφη προσπάθησαν να τον σταματήσουν εξαιτίας παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες πάντως δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα για ποια παραβίαση του κώδικα τον κατηγορούσαν.

Κατά την εκδοχή των αρχών, ο Ντίζον Κίζι έφυγε «τρέχοντας» αφήνοντας πίσω το ποδήλατό του. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν. Τότε, δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπράντον Ντιν στον Τύπο, ο νεαρός Αφροαμερικανός «χτύπησε έναν από τους αστυνομικούς στο πρόσωπο».

Cop murders a Black man in #SouthCentral LA. The suspect was riding a bicycle when they pulled him over for code violations. He ran, cops caught up, he threw a punch while dropping clothes revealing a semi-automatic handgun. Then they opened fire. That's their story. pic.twitter.com/ko6bav1xlH — WOKEVIDEO (@wokevideo) September 1, 2020

Ο ύποπτος πέταξε ένα δέμα με ρούχα που κράταγε στα χέρια. «Οι αστυνομικοί πρόσεξαν πως μέσα στο δέμα αυτό βρισκόταν ένα μαύρο ημιαυτόματο πιστόλι», σύμφωνα με τον Ντιν.

«Τον πυροβόλησαν στην πλάτη πάνω από 20 φορές»

Αμέσως μετά αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Ο άνδρας, που χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, πέθανε επιτόπου.

«Είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και επιτέθηκε σε αστυνομικό», επέμεινε ο Ντιν, δηλώνοντας πως θα διενεργηθεί έρευνα.

This is #DijonKizzee, 29 yrs old and shot and killed by LA Sheriffs after being stopped for a bike violation. Cops handcuffed his lifeless body. While police investigations can drag on for months/years, cops have already claimed he ran away, and dropped clothes and a gun. #BLM pic.twitter.com/pM6mQfWLeQ — Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) September 1, 2020

Ο ποινικολόγος Μπεν Κραμπ, ο οποίος ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια του Κίζι, απηύθυνε έκκληση σε πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

«Λένε πως έτρεχε, ότι πέταξε ρούχα και πιστόλι», ανέφερε μέσω Twitter ο Κραμπ. «Δεν το σήκωσε, αλλά οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στην πλάτη πάνω από 20 φορές και μετά τον άφησαν να κείτεται εκεί για ώρες».

Μια γυναίκα, που είπε πως ήταν μάρτυρας του δράματος, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως φώναξε στους αστυνομικούς «μην του ρίξετε, μην του ρίξετε!» καθώς καταδίωκαν τον Ντίζον Κίζι, που ζούσε στη συνοικία.

Los Angeles police shot and killed a Black man while he was biking. Officers alleged that #DijonKizzee was violating a vehicle code. pic.twitter.com/gzNTMbShz4 September 1, 2020

«Προσπαθούσαν να αρπάξουν και να του πάρουν αυτά που κράταγε και όταν άρχισε να τρέχει, του έριξαν στο πόδι με τέιζερ», όπλο που προκαλεί ηλεκτροσόκ, είπε η Ντέζα, η οποία δεν έδωσε το επώνυμο της. «Γύρισε να φύγει και του έριξαν από πίσω», επέμεινε η περίοικος.

Μια θεία του Ντίζον Κίζι, η Φλέτσερ Φέαρ, είπε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει ακράδαντα πως το χρώμα του δέρματος του ανιψιού της έπαιξε ρόλο στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί «δεν σκοτώνουν καμία άλλη φυλή εκτός από τη δική μας (…) Γιατί εμάς; Είμαστε τόσο απαυδισμένοι».