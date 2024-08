Μάθιου Πέρι: Όταν περιέγραφε τον εθισμό του με την κεταμίνη – «Σαν να σε χτυπάνε στο κεφάλι με ένα τεράστιο φτυάρι ευτυχίας»

Συγκλονιστικές ήταν οι περιγραφές του Μάθιου Πέρι στο βιβλίο – αυτοβιογραφία του για τον εθισμό του με την κεταμίνη. «Θα μπορούσαν κάλλιστα να την ονομάσουν Matty» ανέφερε ο αγαπημένος «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια».

Ένα χρόνο μετά τον φριχτό θάνατό του στην πισίνα του κι ενώ πέντε άτομα από το στενό του περιβάλλον κατηγορούνται γι’ αυτόν, τα λόγια του Μάθιου Πέρι για την κεταμίνη έρχονται ξανά στο προσκήνιο.

Matthew Perry described ketamine as ‘being hit in the head with a giant happy shovel’ before his death from the drug https://t.co/eJ4IqxGV7B pic.twitter.com/CfRyJ0ZeUO