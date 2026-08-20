Ματίλντ Φαβιέ: Διακοπές στην Πάτμο έκανε η διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior λίγο πριν το θανατηφόρο τροχαίο της στη Γαλλία

Διακοπές στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Πάτμο, έκανε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior Ματίλντ Φαβιέ λίγες ημέρες πριν το μοιραίο τροχαίο που της κόστισε τη ζωή στη δυτική Γαλλία.

Η 57χρονη υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, σύμφωνα με τη Le Figaro, βρισκόταν στο αυτοκίνητό της με τον 61χρονο σύντροφό της και γνωστό παραγωγό Νικολά Αλτμάγερ όταν αυτό συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, το απόγευμα της Δευτέρας 17.08.2026. με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν τη ζωή τους στο μοιραίο τροχαίο στη Γαλλία. Η Le Figaro ανέφερε ότι ο Αλτμάγιερ και ο Φαβιέ ταξίδευαν από το Καμπούργκ προς το Ιλ ντε Ρε, όπου ο Φαβιέ είχε σπίτι.

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Το ζευγάρι βρισκόταν στη Γαλλία όταν συνέβη το δυστύχημα. Νωρίτερα, είχαν επισκεφτεί και τα ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα την Πάτμο, με τη Φαβιέ να δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες.

Η Φαβιέ πόζαρε χαμογελαστή στα σοκάκια του νησιού, δείχνοντας τα φαγητά που δοκίμασε, όπως είναι τα γεμιστά, αλλά και στιγμιότυπα από την επίσκεψή της σε εκκλησία του νησιού.