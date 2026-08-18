Γαλλία: Νεκροί σε τροχαίο ο παραγωγός ταινιών Νικολά Αλτμάγιερ και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, Ματίλντ Φαβιέ

Ο Γάλλος παραγωγός ταινιών Νικολά Αλτμάγιερ και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του γνωστού οίκου μόδας Dior, Ματίλντ Φαβιέ, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη 18 Αυγούστου.

Η 57χρονη Ματίλντ Φαβιέ, 57 ετών, ήταν επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, και 61χρονος Νικολά ο Αλτμάγιερ, 61 ετών, ήταν παραγωγός ταινιών που διηύθυνε την εταιρεία Mandarin & Compagnie μαζί με τον αδελφό του Έρικ. Το ζευγάρι σκοτώθηκε περίπου στις 16:00 χτες Δευτέρα, σε έναν επαρχιακό δρόμο στο Airvault, στην περιοχή Deux-Sèvres της Γαλλίας, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της Niort.

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Το όχημά τους «χτύπησε ένα βαρύ φορτηγό που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση ενώ προσπερνούσαν ένα άλλο όχημα», δήλωσε στο AFP ο αναπληρωτής εισαγγελέας Nicolas Leclainche.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας από οδηγό για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του τροχαίου.

Η Le Figaro ανέφερε ότι ο Αλτμάγιερ και ο Φαβιέ ταξίδευαν από το Καμπούργκ προς το Ιλ ντε Ρε, όπου ο Φαβιέ είχε σπίτι.

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Μεταξύ των πιο γνωστών παραγωγών του ήταν οι ταινίες του Michel Hazanavicius «OSS 117: Cairo, Nest of Spies» και «OSS 117: Lost in Rio», και οι δύο με πρωταγωνιστή τον Jean Dujardin, καθώς και η ταινία «Brice de Nice» με πρωταγωνιστή τον Dujardin. Ήταν επίσης παραγωγός μιας μακράς σειράς ταινιών του Ozon, όπως οι «Young & Beautiful», «The New Girlfriend», «Frantz», «By the Grace of God», «Summer of 85» και «Everything Went Fine».

Στις δουλειές του περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Saint Laurent» του Bonello, καθώς και «Alpha» του Ducournau και «Monsieur Aznavour», η βιογραφική ταινία του Charles Aznavour με πρωταγωνιστή τον Tahar Rahim. Το 2017, ο Nicolas και ο Éric Altmayer έλαβαν το βραβείο Daniel Toscan du Plantier της Ακαδημίας César, το οποίο τιμά Γάλλους παραγωγούς.

«Ένας σπουδαίος παραγωγός πέθανε», δήλωσε στο AFP ο σκηνοθέτης Φαμπιέν Οντενιέντε, του οποίου οι ταινίες «Jet Set» και «3 Zéros» ήταν παραγωγή των αδελφών Αλτμάγιερ.

Το Ozon απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Altmayer, γράφοντας στο X: «Σοκ και θλίψη. Ο Nicolas Altmayer ήταν ένας σπουδαίος παραγωγός. Ένας υποστηρικτής και ένας φίλος».

Ο Φρανκ Γκασταμπίντ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Αλτμάγιερ σε ταινίες και τη σειρά «Validé», περιέγραψε τον θάνατό του ως «τρομερό σοκ» σε σχόλιά του στην εφημερίδα Le Figaro. «Για 15 χρόνια, δεν ήταν μόνο ο παραγωγός μου αλλά και ο μέντοράς μου, ο πατέρας που θα ήθελα να έχω», είπε ο Γκασταμπίντ.

Η Φαβιέ ήταν μια επιδραστική προσωπικότητα στον διεθνή κόσμο της μόδας και των διασημοτήτων. Αφού εργάστηκε στην Prada, όπου βοήθησε στην ίδρυση του τμήματος Τύπου του ιταλικού οίκου μόδας στο Παρίσι, εντάχθηκε στον οίκο Dior το 2011 και έγινε διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior Couture.

Σε αυτόν τον ρόλο, η Φαβιέ συνεργάστηκε στενά με πολλούς από τους υψηλού προφίλ πρεσβευτές του οίκου Dior και διάσημους καλεσμένους, όπως η Νάταλι Πόρτμαν, η Ριάνα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Άνια Τέιλορ-Τζόι, η Καμίλ Κοτέν και η σταρ της K-pop Τζίσου. Η Le Figaro την περιέγραψε ως μια «φωτεινή και επιδραστική» προσωπικότητα στη βιομηχανία της μόδας.

Η Φαβιέ ήταν αδερφή της Βικτουάρ ντε Καστελάν, καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου Dior Joaillerie. Το 2024, δημοσίευσε το βιβλίο «Mathilde à Paris», το οποίο έγραψε με τη δημοσιογράφο Φρεντερίκ Ντεντέ, έναν προσωπικό οδηγό για τη γαλλική πρωτεύουσα. Ίδρυσε επίσης τον σύλλογο Esthétique & Cancer, ο οποίος υποστηρίζει άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο μέσω προγραμμάτων ομορφιάς και ευεξίας.

Ο Bernard Arnault, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας του Dior, LVMH, δήλωσε ότι η Favier «αφιέρωσε τόσα πολλά χρόνια της ζωής της στο να θέτει το πάθος, την ενέργεια και το ταλέντο της στην υπηρεσία του οίκου Dior».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Dior, Ντελφίν Αρνό, την αποκάλεσε «μια εξαιρετική γυναίκα, της οποίας η μεταδοτική χαρά, το ταλέντο και η αφοσίωση ήταν υποδειγματικά».

Η Γαλλίδα παραγωγός Ελίζαμπεθ Κεσές δήλωσε: «Η Ματίλντ και ο Νικολά έλαμπαν σαν τον ήλιο, και οι δύο δημιουργικά λαμπροί, φυσικοί συνδετικοί κρίκοι και, πάνω απ’ όλα, οι πιο ευγενικές ψυχές. Η κληρονομιά τους στον κόσμο του κινηματογράφου και της υψηλής ραπτικής, αλλά και ως άνθρωποι, είναι ανεκτίμητη».

Ο επικεφαλής του Canal+, Maxime Saada, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «βαθιά λυπημένος από τον θάνατο του Nicolas Altmayer και του συντρόφου του. Μαζί με τον αδελφό του Éric, ο Nicolas ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία στον γαλλικό κινηματογράφο – και στην ευρύτερη οπτικοακουστική βιομηχανία – ένας παθιασμένος παραγωγός που ανακάλυψε και καλλιέργησε μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα μας και ένας πιστός συνεργάτης του @canalplus. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά τους, τους αγαπημένους τους και όλους όσους είχαν την τύχη να τους γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί τους».