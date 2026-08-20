Ματίλντ Φαβιέ: Το τελευταίο μήνυμα στην κόρη της πριν από το μοιραίο τροχαίο – «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σε αγαπώ»

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior Ματίλντ Φαβιέ και ο σύντροφός της, παραγωγός Νικολά Αλτμάγερ, έχασαν τραγικά τη ζωή τους τη Δευτέρα (17.08.2026) σε τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία.

Η Ματίλντ Φαβιέ – που έκανε διακοπές στην Πάτμο λίγο πριν το θανατηφόρο τροχαίο της στη Γαλλία – αφήνει πίσω της δύο παιδιά, τον Carlo Agostinelli και την Heloise Agostinelli, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, χρηματοοικονομικό επενδυτή Robert Agostinelli. Την Τετάρτη (19.08.2026), η Heloise αποχαιρέτησε τη μητέρα της, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων τα συγκινητικά τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν οι δυο τους.

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Η Φαβιέ της είχε γράψει: «Σε αγαπώ τόσο πολύ, παιδί μου. Τόσο, μα τόσο πολύ. Δεν μπορείς καν να φανταστείς πόσο. Να είσαι ευτυχισμένη, αγαπημένη μου μικρή πριγκίπισσα. Επιτέλους επιτρέπεις στον εαυτό σου να γνωρίσει αυτή την ευτυχία και θα είσαι πραγματικά και ήρεμα ευτυχισμένη. Η μαμά σου». Η Φαβιέ ολοκλήρωσε το μήνυμα με τρεις καρδιές.

Τέσσερις ώρες αργότερα, η Heloise της απάντησε: «Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε, μαμά. Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω τόσο κοντά μου. Καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Σε αγαπώ». Η Heloise έκλεισε το μήνυμά της με τέσσερις καρδιές.

Τα συγκινητικά μηνύματα των παιδιών της – «Πώς να ζήσω χωρίς εσένα;»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, η Heloise Agostinelli αποχαιρέτησε τη μητέρα της, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο της για την απώλειά της και μιλώντας για τη ζωή που καλείται πλέον να συνεχίσει χωρίς εκείνη.

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Η Heloise μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα προσωπικό κείμενο, γεμάτο αναμνήσεις, αγάπη και λόγια που μοιάζουν περισσότερο με ένα γράμμα προς τη μητέρα της παρά με μια απλή ανάρτηση στα social media. “Η μαμά μου. Ο κόσμος μου. Η αιωνιότητά μου. Ο χειρότερος φόβος μου έγινε πραγματικότητα. Δεν είσαι πια εδώ”, έγραψε στην αρχή του μηνύματός της.

Η κόρη της Φαβιέ μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Αναρωτιέται πώς θα μπορέσει να ξαναβρεί το χαμόγελό της χωρίς τη μητέρα της, με την οποία είχε μοιραστεί τόσα χρόνια και τόσες στιγμές.

«Πώς να ζήσω χωρίς εσένα; Πώς να μάθω ξανά να χαμογελώ χωρίς εσένα; Ήσουν η καλύτερη μαμά», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μητέρα της ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά τόσο την ίδια όσο και τον γιο της, Carlo.

Η Heloise αναφέρθηκε και στον αδελφό της, τονίζοντας πως οι δυο τους παραμένουν ενωμένοι μετά τον θάνατο της μητέρας τους. «Ο Carlo κι εγώ δεν αφήνουμε ο ένας τον άλλον», σημείωσε, ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη δύναμη και το κουράγιο του.

Η κόρη που θα πάρει το όνομά της

Από τα πιο συγκινητικά σημεία της ανάρτησης είναι εκείνο στο οποίο η Heloise μιλά για το μέλλον που η μητέρα της δεν θα προλάβει να γνωρίσει.

Η Ματίλντ Φαβιέ με την κόρη της την Heloise Agostinelli / Photo by Edward Berthelot / Getty Images

«Δεν θα με δεις ποτέ να παντρεύομαι, δεν θα γνωρίσεις ποτέ τα παιδιά μου», έγραψε, πριν αποκαλύψει πως, αν αποκτήσει κόρη, θα της δώσει το όνομα Mathilde.

Η Heloise φαντάζεται το παιδί να έχει τα μάτια, το χαμόγελο και τη χαρά της ζωής της γιαγιάς του. «Θα είναι το πιο τυχερό από όλα τα κοριτσάκια, γιατί θα έχει ένα μεγάλο αστέρι από πάνω της που θα την προσέχει, όπως και όλους εμάς», έγραψε.

Με αυτόν τον τρόπο, η κόρη της Ματίλντ Φαβιέ θέλησε να δείξει πως η παρουσία της μητέρας της θα συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή της, αλλά και στις επόμενες γενιές της οικογένειας.

Η Heloise αναφέρθηκε επίσης στον Νικολά, τον άνδρα που η μητέρα της αγάπησε μέχρι το τέλος. Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, σημείωσε πως γνωρίζει ότι και εκείνος ήταν βαθιά ερωτευμένος μαζί της.

Στο τέλος της ανάρτησής της, η Heloise έδωσε μια προσωπική υπόσχεση στη μητέρα της. Όπως έγραψε, αυτό είναι μόνο το πρώτο από πολλά γράμματα και λόγια που θα της αφιερώσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, μέχρι την ημέρα που θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στο πλευρό της.

Λίγες ώρες μετά την τραγική είδηση, ο γιος της, Carlo Agostinelli, αποχαιρέτησε τη μητέρα του με μια συγκλονιστική ανάρτηση.

«Maman, η καρδιά μου πονά και το μυαλό μου είναι θολό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Carlo, περιγράφοντας τη μητέρα του ως μια γυναίκα γεμάτη ζωή, χαρά και αγάπη.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε και στην αδελφή του, Heloise, τονίζοντας πως τα δύο αδέλφια παραμένουν ενωμένα μαζί με την οικογένειά τους, προσπαθώντας να διαχειριστούν αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η υπόσχεση που δίνει ο Carlo στη μητέρα του. Της λέει πως θα κρατήσει μαζί του όσα του δίδαξε και πως θα προσπαθήσει να ζήσει με τρόπο που θα την έκανε περήφανη.

«Θα κουβαλώ κάθε μάθημα που μου δίδαξες για το υπόλοιπο της ζωής μου και θα κάνω σκοπό της ζωής μου να ζήσω με τρόπο που θα σε κάνει περήφανη», έγραψε, θέλοντας να δείξει πως η παρουσία της θα συνεχίσει να τον συνοδεύει, παρά την απώλειά της.

Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με μια τρυφερή αποχαιρετιστήρια φράση προς τη μητέρα του: «Sleep well, Mamounette. I will love you forever, until we are reunited».