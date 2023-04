Τη δολοφονία του 43χρονου Μπομπ Λι, του ιδρυτή του CashApp και μεγιστάνα της τεχνολογίας, ερευνούν οι Αρχές του Σαν Φρανσίσκο, μετά τη σφοδρή επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (4.4.2023) στη συνοικία Rincon Hill στο κέντρο της πόλης.

Η δολοφονία του στο Σαν Φρανσίσκο έχει προκαλέσει σοκ σε όλο τον πλανήτη, καθώς η εφαρμογή CashApp είναι από τις πιο δημοφιλείς για μεταφορές χρημάτων, ενώ ο ίδιος ο «Crazy Bob» είχε βοηθήσει στον σχεδιασμό του Android λογισμικού και είχε επενδύσει στην εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ.

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει η DailyMail, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη για τη δολοφονία του 43χρονου μεγιστάνα και πατέρα δύο παιδιών, μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στις 2:35 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Rincon Hill.

Ο Μπομπ Λι είχε πάει στο Σαν Φρανσίσκο για επαγγελματικό ταξίδι, σύμφωνα με τις δηλώσεις φιλικών του προσώπων στην εφημερίδα San Francisco Standard, οι οποίοι εξήγησαν ότι αποφάσισε να μείνει ακόμα μια ημέρα εκεί και τελικά δολοφονήθηκε.

Από τη μεριά του, ο Έλον Μασκ αναφέρθηκε στην επίθεση και δολοφονία του «Crazy Bob» και ρώτησε την εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο για τις κινήσεις που προτίθεται να κάνει ώστε να «φυλακίσει τους επαναλαμβανόμενα βίαιους παραβάτες».

«Λυπάμαι πολύ που το ακούω αυτό. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω έχουν υποστεί σοβαρή επίθεση. Οι βίαιες εγκληματικές ενέργειες στο Σαν Φρανσίσκο είναι τρομακτικό φαινόμενο, και ακόμη και αν οι επιτιθέμενοι συλληφθούν, συχνά αφήνονται αμέσως ελεύθεροι», δήλωσε ο Έλον Μασκ.

Very sorry to hear that. Many people I know have been severely assaulted.



Violent crime in SF is horrific and even if attackers are caught, they are often released immediately.



Is the city taking stronger action to incarcerate repeat violent offenders @BrookeJenkinsSF?