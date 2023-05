Ένα μαχητικό Sukhoi Su-35 της Ρωσίας παρενόχλησε την Παρασκευή (5.5.2023) αεροσκάφος της Πολωνίας που εκτελούσε αποστολή για τη Frontex πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας προσωρινή «απώλεια ελέγχου» του αεροσκάφους από τους πιλότους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Βαρσοβία.

Χθες Σάββατο (6.5.2023) το βράδυ, η Ρουμανία, που ήταν η πρώτη που αναφέρθηκε στο περιστατικό με τα δυο αεροσκάφη και έκανε λόγο για «απολύτως απαράδεκτη επιθετική συμπεριφορά» της Ρωσίας απέναντι στην Πολωνία.

Σύμφωνα με την συνοριοφυλακή της Πολωνίας, το ρωσικό αεροσκάφος «εισήλθε χωρίς καμία επικοινωνία μέσω ασυρμάτου στην περιοχή επιχειρήσεων που έχει οριστεί από τη Ρουμανία».

Το αεροσκάφος της Ρωσίας πραγματοποίησε «επιθετικούς και επικίνδυνους ελιγμούς, πλησιάζοντας σε τρεις περιπτώσεις το αεροσκάφος της πολωνικής συνοριοφυλακής χωρίς την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας».

Κατά συνέπεια, προκλήθηκαν σημαντικές αναταράξεις και το πενταμελές πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων δύο πιλότων, «έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους και έχασε ύψος».

Μετά το περιστατικό, το πολωνικό σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Ρουμανία.

