Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Αποτέλεσμα, ήταν να συντριβεί το drone των ΗΠΑ.

Δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-27 πραγματοποίησαν την αναχαίτιση του αμερικανικού κατασκοπευτικού drone και το ένα από αυτά συγκρούστηκε με αυτό στις 09:03 το βράδυ (ώρα Ελλάδας). Αρκετές φορές πριν από την πρόσκρουση, τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν καύσιμα στο MQ-9 και πέταξαν μπροστά του σε μη ασφαλείς ελιγμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός των ΗΠΑ.

Σε κάποιο σημείο της διαδικασίας αναχαίτισης, το ρωσικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με το drone, προκαλώντας τη συντριβή του στη Μαύρη Θάλασσα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν κατέπεσε και το Sukhoi.

Το Reuters ανέφερε πως το ρωσικό μαχητικό Su-27 χτύπησε την προπέλα του αμερικανικού στρατιωτικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους επιτήρησης «Reaper», πράξη που καταδικάστηκε ως «απερίσκεπτη» από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Το αεροσκάφος μας MQ-9 εκτελούσε επιχειρήσεις ρουτίνας σε διεθνή εναέριο χώρο όταν αναχαιτίστηκε και χτυπήθηκε από ρωσικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα τη συντριβή και την πλήρη απώλεια του MQ-9», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατηγός, Τζέιμς Χέκερ της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

«Μη ασφαλής και αντιεπαγγελματική» αποκάλεσε τη ρωσική αναχαίτιση και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, αφότου ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας.

