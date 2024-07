Μαζική συμπλοκή και άγριο ξύλο μεταξύ επιβατών σε πτήση της Ryanair – Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση

Μαζική συμπλοκή και άγριο ξύλο ξέσπασε μεταξύ επιβατών σε πτήση της Ryanair, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που ο πιλότος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Εντός του αεροσκάφους της Ryanair, επικράτησε ένα χαοτικό σκηνικό με άγριο ξύλο, το οποίο πυροδοτήθηκε από έναν επιβάτη όταν ζήτησε να αλλάξει θέση.

Η πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου αναχώρησε από το Αγκαντίρ του Μαρόκου την περασμένη Τετάρτη (03.07.2024) ενώ όταν ξέσπασε το βίαιο περιστατικό, το αεροπλάνο βρισκόταν σε ύψος 30.000 ποδιών, αναφέρει η «The Sun».

Το εντυπωσιακό βίντεο που εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα, δείχνει επιβάτες να ουρλιάζουν από τη μία έως την άλλη άκρη του αεροπλάνου, ενώ το προσωπικό πανικόβλητο προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους ηρεμήσει.

Η ένταση άρχισε να «φουντώνει» πριν από την απογείωση, όταν ένας άνδρας γύρω στα 20 φέρεται να ρώτησε μια γυναίκα που καθόταν με την κόρη της αν μπορούσε να πάρει τη θέση της για να είναι με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Η γυναίκα φέρεται να αρνήθηκε να κάνει την αλλαγή, γεγονός που ώθησε τον άνδρα να αρχίσει να την απειλεί.

Χωρίς να γνωρίζουν τον καβγά που μόλις είχε ξεκινήσει στην καμπίνα, οι πιλότοι της Ryanair προχώρησαν κανονικά στην απογείωση του αεροσκάφους.

Μόλις το αεροπλάνο έφτασε στο ύψος πλεύσης του και η ένδειξη της ζώνης ασφαλείας απενεργοποιήθηκε, ο σύζυγος της επιβάτιδας που ζήτησε να μετακινηθεί -ένας άνδρας γύρω στα 30- φέρεται να υπερασπίστηκε τη σύζυγό του, προκαλώντας το χάος.

«Προσπαθούσαν να γρονθοκοπήσουν ο ένας τον άλλον», δήλωσε ένας 36χρονος επιβάτης.

«Μία από τις οικογένειες που ταξίδευαν αντέδρασαν με αποτέλεσμα και άλλοι επιβάτες να εμπλακούν. Στη συνέχεια, μια κυρία σε πίσω σειρά άρχισε να παθαίνει κρίση πανικού εξαιτίας όλων όσων εκτυλίσσονταν. Εκείνη ούρλιαζε και υπήρχαν παιδιά που έκλαιγαν», αναφέρει.

Η πτήση βρισκόταν στον αέρα μόλις 36 λεπτά όταν ο πιλότος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

«Ήταν τόσο αγχωτικό. Ήταν σαν μια πτήση από την κόλαση. Και όλα κλιμακώθηκαν από εκείνον τον επιβάτη που ήθελε να αλλάξει θέση», είπε ο επιβάτης.

