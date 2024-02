Με απίστευτη αγριότητα δολοφόνησαν το μοντέλο Maleesa Mooney – Βρήκαν το πτώμα της σε ψυγείο

Οι αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν την Τετάρτη (21.02.2024) τον φερόμενο ως δράστη της άγριας δολοφονίας ενός νεαρού μοντέλου, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε ψυγείο με το στόμα φιμωμένο και τους καρπούς και τους αστραγάλους δεμένους μεταξύ τους.

Το μοντέλο Maleesa Mooney, 31 ετών, αδελφή της Γκουανέζας ποπ σταρ Jourdin Pauline, βρέθηκε δολοφονημένη στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 μέσα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Ο Magnus Daniel Humphrey συνελήφθη από την αστυνομία στο σπίτι του στο Hopkins στη Μινεσότα καθώς ταυτοποιήθηκε ως ο “ύποπτος” για την άγρια δολοφονία της Mooney.

“Το γραφείο του εισαγγελέα του Λος Άντζελες απήγγειλε κατηγορίες για φόνο εναντίον του Χάμφρεϊ”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ο 41χρονος Humphrey βρισκόταν υπό επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του στις 7 Φεβρουαρίου για υποθέσεις ναρκωτικών.

Έίχε καταδικαστεί για μια σειρά από κακουργήματα στη Μινεσότα και το Ιλινόις, μεταξύ άλλων για οπλοκατοχή, επιθέσεις και σεξουαλικές επιθέσεις.

