Μόνο αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι την ώρα που σφαγίαζαν αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά το περασμένο Σάββατο στο Νότιο Ισραήλ, οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν μαζί τους σημαίες του ISIS.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε μια φωτογραφία σήμερα μιας σημαίας του ISIS που άφησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς στο κατεστραμμένο κιμπούτς της Σούφα στο νότιο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού ξεκαθάρισε ότι ο στρατός θα εντοπίσει και θα σκοτώσει τρομοκράτες της Χαμάς που διέπραξαν θηριωδίες στη σφαγή του νότιου Ισραήλ και θα το κοινοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι ενημερώνοντας για την επιχείρηση Swords of Iron αποκάλυψε ότι σημαίες του ISIS βρέθηκαν στις στολές των σκοτωμένων τρομοκρατών, θυμίζοντας τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι «η Χαμάς είναι χειρότερη από το ISIS».

BREAKING: The IDF published a photo on Thursday of an ISIS flag left by infiltrating Hamas terrorists in the ravaged southern kibbutz of Sufa.#ISIS | #Hamas | #Israel https://t.co/xm1kNlziyL