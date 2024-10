Με το «δάχτυλο στην σκανδάλη» το Ιράν μετά την επίθεση του Ισραήλ

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.10.2024) την πολυαναμενόμενη επίθεση κατά του Ιράν, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 100 αεροσκάφη, τα οποία πέταξαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα για να χτυπήσουν στρατιωτικές βάσεις και στόχους.

Το Ιράν υποστήριξε ότι χτυπήθηκαν μόνο κάποια συστήματα ραντάρ, ενώ πηγές πληροφόρησης του Ισραήλ ισχυρίζονται ότι τα πλήγματα αποδυνάμωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ιρανική αεράμυνα και την ικανότητα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αυτό που πλέον κανείς δεν μπορεί να ξέρει σίγουρα ποια θα είναι η επόμενη φάση στην σύγκρουση των δύο πλευρών. Η διεθνής κοινότητα και ειδικότερα οι περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής ξεκαθάρισαν ότι η αποκλιμάκωση των εντάσεων είναι η πιο βιώσιμη λύση, όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που στην εσωτερική πολιτική σκηνή του Ιράν ζητούν νέο «γύρο» σύγκρουσης.

📍 The Commanding Officer of the Israeli Air Force to the Pilots:



“The historic operation you carried out last night proves that no enemy is beyond our reach”. pic.twitter.com/fH9P1oViEf October 26, 2024

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έστειλε σαφές «μήνυμα» προς το Ισραήλ ότι η Τεχεράνη δεν έχει όρια όταν πρέπει να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα, την εδαφική της κυριαρχία και το λαό της, μια δήλωση που αφήνει «ανοιχτό το ενδεχόμενο» για εκ νέου επίθεση εις βάρος του Ισραήλ.

«Δεν υπακούσαμε εντολές των ΗΠΑ»

Από την μεριά του Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε απόψε (26.10.2024) ότι η χώρα του επέλεξε τους στόχους στους οποίους επιτέθηκε στο Ιράν, με βάση τα εθνικά συμφέροντά της και όχι υπακούοντας σε ό,τι της υπαγορεύουν οι ΗΠΑ.

Το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε αυτήν την ανακοίνωση με αφορμή ένα «εντελώς λανθασμένο», όπως το χαρακτήρισε, ρεπορτάζ τοπικής τηλεόρασης σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ απέφυγε να πλήξει τις ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου λόγω των πιέσεων που δέχτηκε από τις ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ επιλέγει εκ των προτέρων τους στόχους των επιθέσεων με βάση τα εθνικά συμφέροντα και όχι σύμφωνα με τις αμερικανικές εντολές. Έτσι ήταν και έτσι θα είναι» ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Ιστορική υποχρέωση να σταματήσουμε το Ιράν»

Την ίδια στιγμή, ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ χαιρετίζοντας τα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «ιστορική υποχρέωση» να σταματήσει την ιρανική απειλή περί καταστροφής της χώρας.

«Η επίθεση στο Ιράν είναι σημαντική, ως ένα πρώτο χτύπημα για να πλήξουμε τα στρατηγικά συμφέροντα του Ιράν και αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο στάδιο. Έχουμε ιστορική υποχρέωση να σταματήσουμε την ιρανική απειλή να καταστρέψει τη χώρα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο απολογισμός της Τεχεράνης

Ο ιρανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι από την ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιωτικοί και υποβάθμισε το μέγεθος ων ζημιών που προκλήθηκαν, λέγοντας πως: «Χάρη στην προσπάθεια, την κατάλληλη στιγμή, της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, οι επιθέσεις προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές και μόνο ορισμένα συστήματα ραντάρ υπέστησαν ζημιά».

Ακόμα, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι είχαν εμπλοκή στην αεροπορική επιχείρηση του Ισραήλ: «Τα ισραηλινά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν τον εναέριο χώρο του Ιράκ, τον οποίο χρησιμοποιεί και ο αμερικανικός στρατός, για να εξαπολύσουν από απόσταση έναν αριθμό πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, εφοδιασμένους με πολύ ελαφρές κεφαλές».

Israel struck Iran’s solid-fuel missile plant, disrupting production for years.



Israel targeted an Iranian solid-fuel plant crucial to the production of Kheibar and Qasem ballistic missiles, which were fired at Israel earlier this month, Saudi news site Elaph reported on… — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 26, 2024

«Το Ιράν, διατηρώντας το νόμιμο και θεμιτό δικαίωμα να αντιδράσει την κατάλληλη στιγμή, δίνει έμφαση στην εφαρμογή μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός τη Γάζα και τον Λίβανο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «συνέργεια» στην ισραηλινή επίθεση επειδή τα ισραηλινά αεροπλάνα επιτέθηκαν από τον ιρακινό εναέριο χώρο: «Ο εναέριος χώρος του Ιράκ είναι υπό την κατοχή, τη διοίκηση και τον έλεγχο του στρατού των ΗΠΑ. Συμπέρασμα: η συνέργεια των ΗΠΑ σε αυτό το έγκλημα είναι σίγουρη».

Παραμένει έντονο το μέτωπο Χεζμπολάχ – Ισραήλ

Με τα βλέμματα όλων στραμμένα στη σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ, η Χεζμπολάχ εκμεταλλεύτηκε την συγκυρία και σήμερα (26.10.2024) εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με δεκάδες ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ λίγο μετά τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα) δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ζητήσει την εκκένωση αμάχων από περίπου 24 οικισμούς στο βόρειο Ισραήλ και τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.

⚡️ ⭕️ Hezbollah military media :



To all residents of the settlements mentioned in this statement. You are requested to evacuate immediately. Your settlements have become a place of deployment and settlement for the enemy’s military forces attacking #Lebanon. As a result, they… https://t.co/IzcubpTHYo pic.twitter.com/KOytkbaCUl — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 26, 2024

«Προς όλους τους κατοίκους των οικισμών που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Σας ζητείται να εκκενώσετε αμέσως. Οι οικισμοί σας έχουν γίνει τόπος ανάπτυξης και εγκατάστασης για τις στρατιωτικές δυνάμεις του εχθρού που επιτίθενται στον Λίβανο και έτσι είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι για αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις», τόνισε η Χεζμπολάχ,

Δεν χτυπήθηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «δεν χτυπήθηκαν» από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων.

«Απευθύνω έκκληση για σύνεση και αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πυρηνικών υλικών και άλλων ραδιενεργών υλικών», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο γενικός διευθυντής αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι.