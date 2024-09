Με χειρουργικό χτύπημα στη Βηρυτό οι Ισραηλινοί εκτέλεσαν τον Ιμπραήμ Ακίλ που δολοφόνησε εκατοντάδες Αμερικανούς και ήταν επικηρυγμένος

Αυξάνονται οι φόβοι για γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά την δολοφονία στη Βηρυτό του Ιμπραήμ Ακίλ ανώτατου στελέχους της Χεζμπολάχ ο οποίος ευθύνεται για πολλές αιματηρές επιθέσεις και ήταν επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ με 7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ, γνωστός και ως «Ταχσίν» είναι ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της Χεσμπολάχ και μέλος του Συμβουλίου της Τζιχάντ.

Την δεκαετία του 1980 ο Ακίλ ήταν βασικό μέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ του τρομοκρατικού πυρήνα της Χεζμπολάχ που είχε αναλάβει την ευθύνη για μερικές από τις πιο αιματηρές επιθέσεις εναντίον της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983 με 63 νεκρούς αλλά και την επίθεση εναντίον βάσης των Αμερικανών πεζοναυτών τον Οκτώβριο της ίδιας χροιάς με 241 νεκρούς.

Επίσης, την δεκαετία του 80 ο Ακίλ ενορχήστρωσε την απαγωγή Αμερικανών και Γερμανών οι οποίοι κρατήθηκαν όμηροι στον Λίβανο.

Η στοχευμένη αεροπορική επιδρομή που έγινε σήμερα στη Βηρυτό προκειμένου να πέσει νεκρός ο Ακίλ είχε ως αποτέλεσμα και τον θάνατο 8 πολιτών και τον τραυματισμό άλλων 59 σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγές, προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Ιμπραχίμ Ακίλ, ηγέτης της δύναμης αλ-Ραντουάν, της επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ακίλ, ότι σκοτώθηκε μαζί με μέλη της επίλεκτης μονάδας του την ώρα που είχαν συνάντηση.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και την κατάσταση στο Βόρειο Ισραήλ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναβάλει κατά μία ημέρα την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Νετανιάχου «ανέβαλε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ κατά μία ημέρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο βόρειο Ισραήλ», όπου ο στρατός βρίσκεται απέναντι σε επανειλημμένες επιθέσεις με ρουκέτες από τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, τόνισε ο αξιωματούχος.

