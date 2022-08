Δυνατή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14.08.2022) σε μία μεγάλη αγορά της πρωτεύουσας Γερεβάν στην Αρμενία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες.

Οι υπηρεσίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στην Αρμενία δήλωσαν ότι στο σημείο βρίσκονται 10 πυροσβεστικά οχήματα και άλλα 10 βρίσκονται καθ’ οδόν προς την αγορά. Αναφορές κάνουν λόγο πως η έκρηξη στο εμπορικό κέντρο του Γερεβάν προκλήθηκε από την ανάφλεξη πυροτεχνημάτων. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά για τα αίτια της.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Αρμενίας, ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο της αγοράς Surmalu, περίπου δύο χιλιόμετρα νότια του κέντρου του Γερεβάν, όπου πωλούνται πυροτεχνήματα. Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις στην περιοχή, πριν το ξέσπασμα της μεγάλης φωτιάς.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, υπάρχουν θύματα», φέρεται να δήλωσε ο Χάικ Κοστανιάν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της Αρμενίας, τις δηλώσεις του οποίου επικαλούνται ρωσικά ΜΜΕ.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν μια πυκνή στήλη μαύρου καπνού πάνω από την αγορά και ακούγονταν διαδοχικές εκρήξεις.

Ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες και έναν νεκρό, επικαλούμενα τις υπηρεσίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στην Αρμενία. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας Tass επικαλέστηκε τον δήμαρχο της πόλης λέγοντας ότι ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων παγιδεύτηκε στα ερείπια.

Σημειώνεται ότι για έναν νεκρό και δεκάδες αριθμό τραυματιών κάνουν λόγο τόσο το Reuters, όσο και το Al Jazeera. Και τα δύο ειδησιογραφικά πρακτορεία σημειώνουν επίσης ότι παραμένει απροσδιόριστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων, υπογραμμίζοντας στα δημοσιεύματα τους ότι πρόκειται για μια πολυσύχναστη αγορά.

