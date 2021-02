Μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία – Συναγερμός για τσουνάμι στη Φουκουσίμα

Μεγάλος σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μετά τις 16.00 ώρα Ελλάδας στην Ιαπωνία στην περιοχή της Φουκουσίμα.

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση, σημειώθηκε στα ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας, στην περιοχή της Φουκουσίμα, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων. Αρχικά σύμφωνα με το sputnik είχε δοθεί προειδοποίηση για τσουναμι στην Φουκουσίμα όμως τελικά δεν έχει συμβεί ακόμη. Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ενώ πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν ανεβάσει βίντεο από την ώρα του σεισμού που ταρακούνησε για τα καλά το Τόκιο.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses’ felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C