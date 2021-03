Νέες διαστάσεις παίρνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Μέγκαν Μαρκλ και τα βρετανικά ΜΜΕ, καθώς όπως έγινε γνωστό η Sun είχε προσλάβει ιδιωτικό ντετέκτιβ για να σκαλίσει το παρελθόν της. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ντετέκτιβ, με τέτοιον τρόπο που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δημοσιογραφικούς σκοπούς…

Η έκθεση 90 σελίδων για το παρελθόν της Μέγκαν Μαρκ συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2016, λίγο αφότου η εφημερίδα Sun έμαθε για τo δεσμό της με τον πρίγκιπα Χάρι. Πολλές από τις πληροφορίες που συμπεριλήφθηκαν ήταν απόρρητες, καθώς ήταν τηλεφωνικοί αριθμοί συγγενών, πληροφορίες για τον σύζυγό της, ακόμα και ο προσωπικός αριθμός κοινωνικής της ασφάλισης.

Την ενδελεχή αυτή έρευνα έκανε ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Νταν Χανκς, ο οποίος ζει στο Λος Άντζελες, και τις πληροφορίες. όπως υποστηρίζει, τις πήρε από μια βάση δεδομένων που δεν μπορούσε νομίμως να χρησιμοποιηθεί για δημοσιογραφικούς σκοπούς. Προφανώς, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί νόμιμα, ωστόσο ο ιδιωτικός ντετέκτιβ ισχυρίζεται ότι άντλησε το υλικό του από μια βάση δεδομένων η οποία ήταν παράνομο να χρησιμοποιηθεί για δημοσιογραφικούς σκοπούς.

Μιλώντας στους New York Times, ο Αμερικανός ντετέκτιβ υποστήριξε πως η Sun τον έβαλε να υπογράψει μία επιστολή που να δηλώνει ότι δε θα χρησιμοποιούσε παράνομες μεθόδους για να εντοπίσει ανθρώπους ή να ψάξει στο παρασκήνιο. «Μετά όμως οι δημοσιογράφοι μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: “Αλλά εάν θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, συνεχίστε να το κάνετε με πονηρό τρόπο”», πρόσθεσε.

