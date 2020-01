Μέγκαν Μαρκλ: Χαμογελαστή και κοντά στον λαό! Η επίσκεψη με νόημα και οι πρώτες φωτογραφίες

Χαμογελαστή και πολύ απλά ντυμένη η Μέγκαν έκανε τις βόλτες της και ακολουθώντας προφανώς τις συμβουλές του επιτελείου της χτίζει το δικό της προφίλ με το οποίο θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Η Μαρκλ δεν πήγε βόλτα στα μαγαζιά αλλά έφυγε από την έπαυλη των 14 εκατομμυρίων για να επισκεφθεί μια από τις πιο φτωχικές γειτονιές του Καναδά.

Ήρεμη και χαμογελαστή, η Μέγκαν έφυγε με ένα μικρό υδροπλάνο από το νησί στο οποίο είναι η έπαυλη και έφτασε στο Victoria Harbour Airport σε 20 λεπτά.

Meghan Markle spotted for first time since Megxit boarding seaplane in Canadahttps://t.co/ke5MaBeymo pic.twitter.com/Ig4iB0Mi1v

— The Scottish Sun (@ScottishSun) January 15, 2020