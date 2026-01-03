Μεξικό: 2 νεκροί και δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια από τον ισχυρό σεισμό των 6,5 Ρίχτερ

Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες στο Μεξικό από τον ισχυρό σεισμό των 6,5 Ρίχτερ που ταρακούνησε την χώρα, την Παρασκευή (02.01.2026). Αν και στην αρχή δεν υπήρχαν αναφορές για ζημιές, όσο περνούν οι ώρες, καταγράφονται πολλά σπίτια που είτε έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα είτε έχουν κατεδαφιστεί.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο το νοτιοδυτικό τμήμα του Μεξικού και οδήγησε τους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους, φορώντας πιτζάμες. Το «χτύπημα» του Εγκέλαδου ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, κάπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), που εκτίμησε πως το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Ο ένας από τους νεκρούς ήταν άνδρας 60 χρόνων ο οποίος έπεσε καθώς έβγαινε από το διαμέρισμά του στον 2ο όροφο.

Video captures another building shaking in Mexico City during the M6.5 earthquake that hit Guerrero earlier.pic.twitter.com/cL4JhYD2No
January 2, 2026

Στην πολιτεία Γκερέρο σκοτώθηκε και μία γυναίκα 50 χρόνων η οποία εγκλωβίστηκε όταν έπεσε το σπίτι της.

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος (13.000 κάτοικοι), τον Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, κάπου 50 σπίτια καταστράφηκαν εντελώς και «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφτηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, που ήταν ασθενείς.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δίνουν στον πληθυσμό, με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί.

The “The Angel of Independence” in Mexico City, shaking during the earlier M6.5 earthquake that hit Guerrero…pic.twitter.com/ZebkiKlQnu — (@volcaholic1) January 2, 2026

Οι αρχές του Μεξικού έχει επίσης τοποθετήσει μεγάφωνα σε στύλους φωτισμού, μέσω των οποίων μπορούν να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.

«Κοιμόμουν όταν άρχισε να ηχεί προειδοποίηση στον δρόμο. Με τρόμαξε διότι έλεγε “ισχυρός σεισμός”. Σηκώθηκα πανικόβλητη», είπε στο AFP η 47χρονη Κάρεν Γκόμες που ζει στον 13ο όροφο πολυκατοικίας στη συνοικία Άλβαρο Ομπρεγόν, στην πρωτεύουσα.

Το Μεξικό βρίσκεται πάνω από τη συμβολή 5 τεκτονικών πλακών, κάτι που κάνει τη χώρα αυτή εξαιρετικά επιρρεπή σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ειδικά στην ακτογραμμή της στον Ειρηνικό, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα στην υφήλιο.

Το 1985, σεισμός 8,1 βαθμών σάρωσε μεγάλο μέρος του κεντρικού και του νότιου τμήματος της χώρας. Άφησε πίσω πάνω από 12.000 νεκρούς και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα.

Μέρος της τεράστιας πόλης, ιδίως τομείς του κέντρου της, είναι χτισμένο πάνω σε άλλοτε ελώδες υπέδαφος, στο παρελθόν λίμνη, κι είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε μεγάλους σεισμούς.

Acapulco Airport after the M6.5 earthquake that hit Guerrero, Mexico today… pic.twitter.com/5ONn788N9O — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 2, 2026

Τη 19η Σεπτεμβρίου 2017, σεισμός 7,1 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στην πρωτεύουσα. Ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, το κέντρο του Μεξικού είχε χτυπηθεί από άλλον σεισμό, μερικές ώρες έπειτα από άσκηση με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων για την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης.