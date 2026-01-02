Κόσμος

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό: Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην περιοχή Γκερέρο
Σεισμός
Σεισμός στο Μεξικό / REUTERS /Luis Cortes

Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στην Πόλη του Μεξικό, ανακοίνωσε η εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας.

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στην περιοχή Γκερέρο στο Μεξικό. Προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας και ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της.

Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν.

Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στην πόλη.

Κόσμος
