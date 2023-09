Σε τραγωδία μετατράπηκε το gender reveal party που έκανε ένα ζευγάρι στο Μεξικό, καθώς το αεροπλάνο που πέρασε πάνω από τους καλεσμένους για να αποκαλύψει το φύλο του μωρού που περιμένουν συνετρίβη και ο πιλότος σκοτώθηκε.

Το βίντεο από την τραγωδία στο Μεξικό κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τη στιγμή που το ζευγάρι περιμένει – μπροστά από μεγάλα γράμματα που έγραφαν «OH BABY» διακοσμημένα με μπλε, ροζ και χρυσά μπαλόνια – να μάθει το φύλο του μωρού του από το πέρασμα του αεροπλάνου.

Την ώρα που το αεροπλάνο Piper PA-25-235 Pawnee περνάει και βγάζει ροζ υγρό, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι περιμένει κορίτσι, ένα από τα φτερά του διπλώνει και συντρίβεται ακυβέρνητο μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα από τον χώρο που γινόταν το gender reveal party.

Οι καλεσμένοι πανηγυρίζουν για την αποκάλυψη ότι το ζευγάρι περιμένει κορίτσι και δεν δείχνουν να έχουν καταλάβει ότι δίπλα τους έχει συμβεί μια τραγωδία.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm