Μεξικό: Εκτέλεσαν με μια σφαίρα στο κεφάλι 3 σέρφερ για να τους κλέψουν το αυτοκίνητο

Δυο αδέρφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κόλουμ Ρόμπινσον και ο Αμερικανός φίλος τους, Τζακ Κάρτερ, εκτελέστηκαν ενώ βρίσκονταν στη Μπάχα Καλιφόρνια για να κάνουν σερφ. Οι αρχές του Μεξικού συνέλαβαν τον «Ελ Κέκας» για τη δολοφονία των τριών τουριστών.

Οι τρεις σέρφερ είχαν εξαφανιστεί από τις 27 Απριλίου. Τα πτώματά τους αναγνωρίστηκαν και επίσημα από τους γονείς τους την περασμένη Κυριακή (05.05.2024) και χθες οι αρχές του Μεξικό άσκησαν ποινική δίωξη στον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία, τον Χεσούς Χεράρδο Ν., γνωστό επίσης με το προσωνύμιο «Ελ Κέκας».

Τα πτώματα των τουριστών βρέθηκαν κοντά στην Ενσενάδα με μια σφαίρα στο κεφάλι το καθένα. Αφού τους εκτέλεσαν, τους πέταξαν σε πηγάδι.

Στις 2 Μαΐου, οι αρχές στην Μπάχα Καλιφόρνια ανακοίνωσαν πως τρεις Μεξικανοί, ανάμεσά τους γυναίκα, συνελήφθησαν και ανακρίνονταν για τις εξαφανίσεις.

Οι τρεις σέρφερ εξαφανίστηκαν την 27η Απριλίου, ενώ είχαν κατασκηνώσει σε περιοχή κοντά στο Σάντο Τομάς, λουτρόπολη που υπάγεται διοικητικά στον δήμο Ενσενάδα.

Η εισαγγελία ανέφερε ακόμη πως συγκεντρώνει αποδείξεις για να ασκήσει δίωξη σε άλλα δυο πρόσωπα, που είναι προς το παρόν στη φυλακή για κατοχή μεθαμφεταμινών. Επιβεβαίωσε πως κίνητρο της τριπλής δολοφονίας ήταν η κλοπή του αυτοκινήτου των θυμάτων.

Τα πτώματα των δυο Αυστραλών του Αμερικανού βρέθηκαν στον πάτο πηγαδιού σε απόκρημνο σημείο κοντά σε παραλία, σε βάθος 15 μέτρων.

Three surfers, an American and two Australian brothers, were found dead in Baja California, Mexico on Friday.



Three suspects, who are now in custody, allegedly attacked the tourists after a carjacking attempt, then dumped their bodies in a remote well, authorities said. pic.twitter.com/AuuAZmrddR