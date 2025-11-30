Κόσμος

Μεξικό: Επτά νεκροί μετά από ένοπλη ένοπλη επίθεση σε μπαρ

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας
Μεξικανοί αστυνομικοί
Μεξικανοί αστυνομικοί / REUTERS / Ivan Arias

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά από ένοπλη επίθεση που έγινε χθες Σάββατο (29.11.2025) σε μπαρ στην πόλη Τούλα της πολιτείας Ιντάλγκο στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν μετά την ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Μεξικό.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας.

